¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 6 de noviembre? Línea 3, 8, 9 y A con avance lento

¿Cuál es el tiempo de retrasos? Conoce el avance del Metro CDMX HOY 6 de noviembre; marcha y afectaciones en el servicio de los trenes en tiempo real.

Escrito por: Daniel Rivera- Iveth Ortiz
Qué pasa en el Metro HOY 6 de noviembre Línea 3, 8, 9 y A con avance lento
¿Cuál es el tiempo de retrasos? Conoce el avance del Metro CDMX HOY 6 de noviembre; marcha y afectaciones en el servicio de los trenes en tiempo real.|Metro CDMX

Usuarios del Metro de la CDMX reportan HOY jueves 6 de noviembre demoras importantes en el avance de los trenes en las líneas 3, 8, 9 y A, principalmente durante el horario matutino. Los retrasos han provocado andenes saturados, trenes detenidos por varios minutos y afectaciones en los traslados hacia zonas clave como el Centro Histórico, Tacubaya y Pantitlán.

En redes sociales, decenas de pasajeros han compartido videos y mensajes denunciando el avance lento de los convoyes del Metro de la CDMX y pidiendo una pronta respuesta del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

De acuerdo con los reportes más recientes, la Línea 8 (Garibaldi-Lagunilla| Constitución de 1917) presenta el mayor rezago en el servicio, mientras que las líneas 3, 9 y A muestran tiempos de espera de hasta 10 minutos por tren.

Autoridades del Metro de la CDMX atribuyen las demoras a maniobras operativas y alta afluencia de usuarios en hora pico, aunque exhortaron a la población a anticipar sus traslados y mantenerse informada mediante los canales oficiales.

Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX

Mientras viajas en el Metro de la CDMX, no pierdas detalle de la información más relevante de la mañana.

Reportan aglomeraciones en varias estaciones de la L9

Usuarios en redes sociales indican que, en varias estaciones de la L9, hay una gran concentración de usuarios que tratan de accesar al STC.

¿Qué pasa en la L3? El Metro de la CDMX informa

Luego de que varios pasajeros que viajan en la L3 informaran sobre retrasos de hasta 20 minutos, el Metro detalló que se agiliza la circulación, después de realizar el retiro de un tren para revisión.

Avance en Línea A se mantiene lento

¡No olvides salir con tiempo! Tras el retiro de un tren en las primeras horas de la mañana, usuarios en redes sociales indican que continúan los retrasos en la Línea A del Metro de la CDMX.

¿Qué pasa en la L8? El Metro de la CDMX informa

A pesar de las constantes quejas ante el avance lento de los trenes en L8, el Metro de la CDMX descarta afectaciones en el servicio, indicando que únicamente se registra afluencia alta.

Siguen los retrasos y aglomeraciones en L8 del Metro

Capitalinos viven un calvario en la L8 del Metro de la CDMX, pues se mantiene el retraso en el vance de los trenes y las aglomeraciones en varias estaciones.

Reportan retrasos en L3

Mañana caótica en el Metro de la CDMX, también reportan retrasos en la Línea 3.

¿Qué pasa en la Línea A? El Metro de la CDMX informa

Tras varios reportes sobre retrasos en la Línea A, el Metro de la CDMX ininforma que se agiliza la circulación de los trenes en la 'LA', después de realizar el retiro de un tren para revisión.

Línea 8, también con retrasos de hasta 10 minutos

Al igual que en la Línea A, el avance de los trenes es lento en la L8, también reportan retrasos de hasta 10 minutos.

Línea A del Metro con retrasos

Usuarios que viajan en la Línea A del Metro informan sobre retrasos de hasta 10 minutos en el avance de los trenes.

¡Buenos FIA'S!

Arranca la cobertura del avance del Metro de la CDMX HOY 6 de noviembre: ¿En qué estaciones se presenta alta afluencia?

