¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 6 de noviembre? Línea 3, 8, 9 y A con avance lento
¿Cuál es el tiempo de retrasos? Conoce el avance del Metro CDMX HOY 6 de noviembre; marcha y afectaciones en el servicio de los trenes en tiempo real.
Usuarios del Metro de la CDMX reportan HOY jueves 6 de noviembre demoras importantes en el avance de los trenes en las líneas 3, 8, 9 y A, principalmente durante el horario matutino. Los retrasos han provocado andenes saturados, trenes detenidos por varios minutos y afectaciones en los traslados hacia zonas clave como el Centro Histórico, Tacubaya y Pantitlán.
En redes sociales, decenas de pasajeros han compartido videos y mensajes denunciando el avance lento de los convoyes del Metro de la CDMX y pidiendo una pronta respuesta del Sistema de Transporte Colectivo (STC).
De acuerdo con los reportes más recientes, la Línea 8 (Garibaldi-Lagunilla| Constitución de 1917) presenta el mayor rezago en el servicio, mientras que las líneas 3, 9 y A muestran tiempos de espera de hasta 10 minutos por tren.
Autoridades del Metro de la CDMX atribuyen las demoras a maniobras operativas y alta afluencia de usuarios en hora pico, aunque exhortaron a la población a anticipar sus traslados y mantenerse informada mediante los canales oficiales.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MEGAOPERATIVO EN LA DOCTORES: DAN CON BÚNKER DE ARMAS JUNTO A JUGUETES DE NIÑOS
EN VIVO
Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX
Mientras viajas en el Metro de la CDMX, no pierdas detalle de la información más relevante de la mañana.
#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein se refirió al incendio en una tienda de autoservicio ocurrido en #Hermosillo, Sonora y que provocó la muerte de 23 personas. Dijo que en ese caso, como en todos los similares, se deben resarcir los daños a los familiares de las… pic.twitter.com/yDlOQe7ep5— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 6, 2025
Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX
Mientras viajas en el Metro de la CDMX, no pierdas detalle de la información más relevante de la mañana.
🚨 #ÚltimaHora | La Fiscalía de Michoacán identificó al joven que asesinó al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 6, 2025
Se trata de Víctor Manuel, de 17 años, originario de Paracho. Su familia confirmó que tenía adicción a metanfetaminas y que se ausentó de casa una semana antes del… pic.twitter.com/B80vH7OuFy
Reportan aglomeraciones en varias estaciones de la L9
Usuarios en redes sociales indican que, en varias estaciones de la L9, hay una gran concentración de usuarios que tratan de accesar al STC.
Entrada a la Línea 9 en Pantitlán... Toma desde el paradero a la altura de la salida G; en efecto están lejos de entrar pic.twitter.com/VGy20BU0kv— Viviana Alvarado (@Vivianalva16) November 6, 2025
¿Qué pasa en la L3? El Metro de la CDMX informa
Luego de que varios pasajeros que viajan en la L3 informaran sobre retrasos de hasta 20 minutos, el Metro detalló que se agiliza la circulación, después de realizar el retiro de un tren para revisión.
que hacen en la línea 3? llevo 20 minutos esperando en eugenia, Dirección Indios Verdes y no ha pasado un solo vagón.— Joaquin Solis (@JJKrro) November 6, 2025
Y ahora que pasa en la L3? Dirección Indios Verdes haciendo base desde hace 10 mins en Coyoacan— Victor Alva (@elchicopaletas) November 6, 2025
La línea 3 llena en CU no hay trenes— lizette sandoval (@Liz2096Zs) November 6, 2025
Avance en Línea A se mantiene lento
¡No olvides salir con tiempo! Tras el retiro de un tren en las primeras horas de la mañana, usuarios en redes sociales indican que continúan los retrasos en la Línea A del Metro de la CDMX.
Que onda con la linea A? Ahora que problema hay ?— ky :) (@kailani98) November 6, 2025
Haciendo base en cada estacion
Ya muévanse en la línea 10 minutos de la paz a los reyes y todavía esperar ?— Andre (@YurikoM96301530) November 6, 2025
¿Qué pasa en la L8? El Metro de la CDMX informa
A pesar de las constantes quejas ante el avance lento de los trenes en L8, el Metro de la CDMX descarta afectaciones en el servicio, indicando que únicamente se registra afluencia alta.
Anden de Metro Constitución, L8, completamente lleno, hay gente esperando en las escaleras y dosificadores. pic.twitter.com/eKYxpIutzZ— Oswa Meza (@WHMeza) November 6, 2025
Asi las cosas en constitución, y nadie nos dice que pasa ni agilizan esto! pic.twitter.com/T4m6mpfTk6— gabcherry (@gabrielame83958) November 6, 2025
Siguen los retrasos y aglomeraciones en L8 del Metro
Capitalinos viven un calvario en la L8 del Metro de la CDMX, pues se mantiene el retraso en el vance de los trenes y las aglomeraciones en varias estaciones.
Que pedo con metro consti??— Alam Britoo (@AlanRey07118569) November 6, 2025
Agilicen traslados!!! pic.twitter.com/S4K5RWDrOY
Así está Constitución de 1917 pic.twitter.com/UKIVvMYkXp— Pablo Reyes (@PabloRe50948971) November 6, 2025
Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX
Mientras viajas en el Metro de la CDMX, no pierdas detalle de la información más relevante de la mañana.
#Edomex | Protesta en El Oro: Amarran a funcionarios por falta de servicios— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 6, 2025
Pobladores y delegados de comunidades de El Oro, Estado de México, acorralaron y amarraron a servidores públicos afuera del Palacio Municipal.
Exigen alumbrado, bacheo, agua potable y recolección de… pic.twitter.com/OOGGrlu8kO
Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX
Mientras viajas en el Metro de la CDMX, no pierdas detalle de la información más relevante de la mañana.
🚨#MientrasDormía | Un hombre se lanzó desde el tercer piso de un edificio en la colonia Morelos al notar un operativo antidrogas.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 6, 2025
Fue hospitalizado y permanece detenido. En el lugar se aseguraron varias bolsas con droga.
En otro punto, en Torres de Quiroga (GAM), un hombre… pic.twitter.com/963bqKlzA5
Reportan retrasos en L3
Mañana caótica en el Metro de la CDMX, también reportan retrasos en la Línea 3.
Retraso como siempre en la linea 3 estación zapata,toda la semana es lo mismo en esta pinche línea!!!🐺😠😠 pic.twitter.com/sC8jDABo7I— Miguel Cortes (@MiguelC88290043) November 6, 2025
¿Qué pasa en la Línea A? El Metro de la CDMX informa
Tras varios reportes sobre retrasos en la Línea A, el Metro de la CDMX ininforma que se agiliza la circulación de los trenes en la 'LA', después de realizar el retiro de un tren para revisión.
Porque no se mueve ya tiene así vsrios minutos... Estación Santa Martha pic.twitter.com/fIXwpyu9zr— JC SALINAS FLORES (@JC_SALINASF2710) November 6, 2025
Línea 8, también con retrasos de hasta 10 minutos
Al igual que en la Línea A, el avance de los trenes es lento en la L8, también reportan retrasos de hasta 10 minutos.
L8 estación iztacalco dirección Garibaldi manden trenes, llevamos 8 minutos y contando sin que pase alguno. Ya hay aglomeración de gente y no cabemos más. No es posible que dirección constitución pasen sin problemas uno tras otro y en Garibaldi no— Daniela Servín Vélez (@ServinVele57873) November 6, 2025
Línea A del Metro con retrasos
Usuarios que viajan en la Línea A del Metro informan sobre retrasos de hasta 10 minutos en el avance de los trenes.
Y ahora cuál es el problema en la línea A? 10 minutos parados en la estación los reyes 😒🙄— Cyn CL (@LetyCoyl) November 6, 2025
Que pasa Línea A, súper lenta se queda detenida en cada estación 🫠— Princess_epidemios (@PEpidemios) November 6, 2025
Cámaras, siempre hacen base en tepalcates, no mamen, al menos digan que pedo en la línea A— Tavo Carmona (@tavocarmona231) November 6, 2025
¡Buenos FIA'S!
Arranca la cobertura del avance del Metro de la CDMX HOY 6 de noviembre: ¿En qué estaciones se presenta alta afluencia?