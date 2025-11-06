¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 6 de noviembre? Línea 3, 8, 9 y A con avance lento

Usuarios del Metro de la CDMX reportan HOY jueves 6 de noviembre demoras importantes en el avance de los trenes en las líneas 3, 8, 9 y A, principalmente durante el horario matutino. Los retrasos han provocado andenes saturados, trenes detenidos por varios minutos y afectaciones en los traslados hacia zonas clave como el Centro Histórico, Tacubaya y Pantitlán.

En redes sociales, decenas de pasajeros han compartido videos y mensajes denunciando el avance lento de los convoyes del Metro de la CDMX y pidiendo una pronta respuesta del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

De acuerdo con los reportes más recientes, la Línea 8 (Garibaldi-Lagunilla| Constitución de 1917) presenta el mayor rezago en el servicio, mientras que las líneas 3, 9 y A muestran tiempos de espera de hasta 10 minutos por tren.

Autoridades del Metro de la CDMX atribuyen las demoras a maniobras operativas y alta afluencia de usuarios en hora pico, aunque exhortaron a la población a anticipar sus traslados y mantenerse informada mediante los canales oficiales.

