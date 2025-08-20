Brutal ataque en Jalisco: hombre vinculado a proceso por atacar a dos niñas en Tepatitlán

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que un hombre identificado como Édgar Eduardo “N” fue detenido y vinculado a proceso en el municipio de Tepatitlán de Morelos, acusado de lesiones calificadas en contra de dos niñas menores de edad.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron cuando la madre de las víctimas salió de una tienda junto con sus hijas y se encontraron con el agresor, al parecer un familiar, quien se ofreció a acompañarlas. Minutos después, el sujeto tomó por la fuerza a una de las niñas y la atacó con lo que se presume era un desarmador, ocasionándole diversas heridas. Posteriormente, agredió de la misma forma a la segunda menor y luego huyó de la escena.

La madre de inmediato trasladó a sus hijas a un centro médico para recibir atención, ya que presentaban lesiones de consideración. Posteriormente, interpuso la denuncia formal ante el Ministerio Público.

Por su presunta responsabilidad en el delito de lesiones calificadas contra dos niñas, un hombre fue detenido y vinculado a proceso en el Municipio de Tepatitlán de Morelos.



La investigación y la detención del agresor de niñas en Jalisco

El Agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación y, con las pruebas recabadas, logró identificar a Édgar Eduardo “N” como el presunto responsable. Ante ello, solicitó al Juzgado la orden de aprehensión, misma que fue ejecutada el pasado 15 de agosto.

Durante la audiencia de control, el juez valoró los elementos probatorios presentados por la Fiscalía y determinó vincular a proceso al acusado, por el delito de lesiones calificadas, tipificado en el artículo 206 del Código Penal de Jalisco.

Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva oficiosa por un año y se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, en espera de que el proceso judicial avance hacia una sentencia definitiva.

La Fiscalía de Jalisco reiteró que este caso refleja su compromiso con la protección de la infancia y que continuará persiguiendo y sancionando a quienes atenten contra la integridad de niñas, niños y adolescentes. De igual manera, subrayó que no habrá impunidad en casos de violencia infantil.

Cifras de lesiones en Jalisco

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y julio de 2025 se han registrado 7,996 casos de lesiones en Jalisco, lo que representa casi 300 casos más que en 2024, cuando se contabilizaron 7,702 en el mismo periodo.

Estas cifras evidencian un incremento en los delitos relacionados con lesiones, situación que mantiene en alerta a las autoridades y refuerza la necesidad de fortalecer políticas de prevención y protección de la ciudadanía, especialmente de los sectores más vulnerables.