¿Es AHORA para comprar? El precio del dólar HOY 19 de noviembre en México

Llegamos a mitad de semana y el dólar estadounidense resiste a nivel global, pero en México hay variaciones que podrías aprovechar. Este miércoles 19 de noviembre, el precio de la divisa norteamericana está baja, mientras los mercados aguardan con ansias los resultados trimestrales de Nvidia y datos económicos clave en Estados Unidos.

El fortalecimiento del dólar contrasta con la debilidad de sus competidores: la libra esterlina cae tras reportar que la inflación en Reino Unido se desaceleró (bajó al 3.6%), lo que aumenta las apuestas de un recorte de tasas. Por su parte, el yen japonés tocó mínimos de 10 meses, encendiendo las alarmas en el gobierno de Japón, que vigila el mercado con "urgencia".

Precio del dólar hoy miércoles 19 de noviembre de 2025 en Banco Azteca

Ante este panorama internacional, Banco Azteca actualiza sus cotizaciones para este miércoles. El precio del dólar en ventanilla se ubica en $16.85 pesos a la compra y se vende en $18.95 pesos.

Recuerda que puedes realizar tus operaciones en cualquiera de sus sucursales, abiertas de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, los 365 días del año.

Precio del dólar hoy miércoles 19 de noviembre de 2025 en Banco Azteca. Recuerda que puedes usar el convertidor en el sitio web de Banco Azteca.

¿Cuál es el precio del Euro y Dólar Canadiense?

En la misma institución, las otras divisas cotizan de la siguiente manera este miércoles:



Euro: Se compra en $19.85 pesos y se vende en $22.35 pesos .

Se compra en y se vende en . Dólar Canadiense: Se compra en $12.15 pesos y se vende en $13.34 pesos.

Precio de la Plata Libertad hoy 19 de noviembre

Para quienes invierten en metales preciosos, la onza de Plata Libertad registra un precio de $972.00 pesos a la compra y $1,072.00 pesos a la venta.

¿Cuál es el precio del petróleo este miércoles 19 de noviembre?

El mercado energético opera con ligeras bajas. Los precios del petróleo caen debido a un aumento en los inventarios de crudo en Estados Unidos, lo que genera temor por un exceso de oferta. Sin embargo, los ataques a la infraestructura petrolera rusa limitan la caída.

