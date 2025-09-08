Menos autos, menos contaminación: revisa el Hoy No Circula en CDMX y Edomex; evita sanciones

Este lunes 8 de septiembre de 2025 entrará en vigor el Hoy No Circula, programa que busca disminuir la contaminación y reducir el número de automóviles en las calles de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex).

Las autoridades recuerdan a los conductores que revisar el calendario para evitar multas, además de contribuir con el medio ambiente. Se espera un aumento en el tráfico, por las recientes lluvias que han provocado inundaciones y trabajos de desazolve, que también podrían generar congestionamientos.

¿Qué autos no circulan los lunes?

Para este 7 de septiembre, los autos con engomado amarillo, placas con terminación 5 y 6, y que porten holograma 1 o 2, no podrán circular en un horario de 5:00 a 22:00 horas dentro de la CDMX y el Estado de México.

Sin embargo, se precisa que los vehículos que cuenten con holograma de verificación “00” o “0” quedan exentos de esta medida, salvo en los casos en los que se active el Doble Hoy No Circula debido a altos niveles de contaminación.

¿Cuáles son las multas por no respetar el Hoy No Circula?

Las multas por incumplir la medida oscilan entre 2,262 y 3,394 pesos, equivalentes a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según la falta cometida.

Conoce el calendario del Hoy No Circula para que puedas planificar tu semana y así evites contratiempos y multas:

Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6- lunes

Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8- martes

Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4- miércoles

Engomado verde, terminación de placa 1 y 2- jueves

Engomado azul, terminación de placa 9 y 0- viernes

Primer y tercer sábado de cada mes, los autos con terminación de placa impar (NON) y que tengan holograma 1, no pueden circular de 5:00 a 22:00 horas- sábado