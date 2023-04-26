Qué autos descansan el miércoles 26 de abril en la CDMX y Edomex por el Hoy No Circula

Hoy en día la multa por infringir el Hoy No Circula asciende a más de 2 mil pesos y es motivo de corralón, por lo que enseguida te presentamos el calendario del Hoy No Circula y cuáles son los autos que descansan este miércoles 26 de abril, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, en especial si eres nuevo con el holograma 1 o 2.

De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental, los carros que no circulan el miércoles en la CDMX y Edomex son todos los que tengan engomado rojo y terminación de placa 3 o 4, y que además cuenten el holograma 1 o 2 de la verificación, pues es el que delimita si tu vehículo entra en el programa Hoy No Circula regular.

Estas restricciones aplican a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, por lo que te sugerimos apegarte a los lineamientos y evitar problemas con la policía de tránsito, encargada de sancionar a los automóviles y trasladar el coche al depósito.

¿Qué coches no circulan este miércoles 26 de abril de 2023 en CDMX y Edomex?

Autos con holograma 1 o 2:

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 o 4.

Qué autos no circulan en la CDMX y Edomex los miércoles por el Hoy No Circula

¿Cuáles son los autos que sí pueden circular durante el Hoy No Circula?

Te recordamos que los autos que SÍ pueden circular son todos los que tienen el holograma “0" y “00", a los que se le suman coches eléctricos e híbridos, tanto en la Ciudad de México y el Estado de México. Además de las siguientes excepciones especiales.



Taxis circulan de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por el Hoy No Circula. Autos de servicios urbanos, (emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental). Coches de transporte escolar y de personal. Carros de cortejos fúnebres y servicios funerarios. Automóviles para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Hoy No Circula: Este es el calendario semanal en la CDMX y Edomex

De acuerdo con el programa Hoy No Circula, hay restricciones distintas para cada auto de lunes a viernes y están determinadas por el número en la placa y el color de engomado, por lo que el calendario semanal del Hoy No Circula queda de la siguiente manera:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Calendario Semanal del Hoy No Circula en la CDMX y Edomex

¿Cómo saber si mi auto descansa el miércoles 26 de abril en CDMX o Edomex?

Si eres nuevo con tu engomado, placas u holograma, hay una plataforma gestionada por el Gobierno de México, a través de este link puedes verificar el Hoy No Circula, donde se especifican qué coches tienen que descansar cada día. Lo único que necesitas es digitar el número de holograma, y el último dígito de la placa. De esta forma se podrá conocer si tu auto circula este miércoles 26 de abril o tiene que descansar.