¡Ya cayeron! Detienen a diez por caso de Dulce, niña de 12 años asesinada a balazos en Chalco

Diez personas fueron detenidas por su presunta participación en el asesinato a balazos de la niña Dulce “N”, en el municipio de Chalco, Estado de México.

La niña de 12 años fue asesinada la madrugada del lunes 11 de agosto, dentro de su propia vivienda en la comunidad de San Pablo Atlazalpan. La menor recibió múltiples disparos después de que sujetos armados irrumpieron en el domicilio de lámina y abrieran fuego directo contra la pequeña.

Asesinato de menor, relacionado con venta de drogas y La Familia Michoacana

Los hechos están relacionados con la venta de narcóticos por parte de La Familia Michoacana, en tanto, los diez detenidos fueron vinculados a proceso y se encuentran recluidos, de acuerdo con informes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Los detenidos forman parte de una célula delictiva dedicada a actividades de narcomenudeo y están relacionados con dicha organización criminal.

¿Qué se sabe del asesinato de la niña Dulce “N” en Chalco?

El pasado 11 de agosto, la Fiscalía del Estado de México, fue notificada por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Chalco, del hallazgo del cuerpo sin vida de una niña al interior de un inmueble ubicado en el poblado de San Pablo Atlazalpan.

La investigación determinó que el día de los hechos, un grupo de sujetos armados arribaron al inmueble en donde se encontraba la víctima y posteriormente preguntaron sobre la presencia en ese sitio de un hombre que ahí habitaba. Ante la respuesta negativa sobre su presencia por parte de los inquilinos, los agresores ingresaron por la fuerza y dispararon contra de la niña, quien falleció de manera inmediata. Tres de los adultos que se encontraban en el lugar resultaron ilesos.

¿Quiénes son los detenidos por asesinato de niña Dulce “N” en Chalco?

Los agresores llegaron a bordo de dos vehículos -uno marca Honda y otro Renault-, así como una motocicleta, unidades que habrían sido utilizadas tanto para consumar la agresión como para realizar acciones de “muro”.

Con estos datos, el 12 de agosto pasado se logró ubicar en el municipio de Chalco el vehículo marca Honda y algunos indicios que incluso se observan en las videograbaciones analizadas. En ese lugar fueron detenidos sus tripulantes, quienes se identificaron como Francisco “N” alias “El Bocho” y Marco Antonio “N” alias “El Búho”, en poder envoltorios con narcóticos, por lo que se les relacionó con delitos contra la salud.

La investigación señala que la agresión supuestamente iba dirigida a un familiar de la niña, el cual también habitaba ese domicilio. Ese sujeto, quien realizaba actividades de distribución y venta de narcóticos en la zona, previamente había entrado en conflicto con integrantes del grupo criminal agresor quienes ya lo habían amenazado con anterioridad; uno de estos hechos se registró el 9 de agosto pasado, cuando dos individuos acudieron su domicilio y lo habrían amenazado para que “dejara de vender droga por su cuenta” y que debía laborar para La Familia Michoacana.

De acuerdo con entrevistas realizadas en sede ministerial y a los trabajos de investigación, fue posible establecer la probable intervención de 11 sujetos. Fue el 16 de agosto cuando elementos llevaron a cabo cuatro acciones operativas simultáneas en la región de Chalco para ubicar y detener a integrantes de la célula delictiva relacionada con los hechos.

Resultado de ello fue capturado César Jair “N”, alias “El Güero”, identificado como líder de la célula criminal con operación en la región de Chalco y ordenador de la agresión además de coautor material junto con los demás individuos detenidos, en tanto que se identificó a otro sujeto alias “El Abejorro”, como quien dio la orden de “alinear” a todos los “tiradores” de droga de la zona.

También fueron detenidos Juan Carlos “N” alias “El Chipotles”, Maximiliano “N” alias “El Max”, Arturo “N” alias “El ojos de aguacate”, Felipe “N” alias “El Flaco”, José de Jesús “N” alias “El Chucho”, Xóchitl “N” alias “La Xoch” y Nancy Elizabeth “N” alias “La Güera”.

Los probables implicados fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco a disposición de un Juez, quien los vinculó a proceso, con plazo de tres meses para el cierre de investigación complementaria y medida cautelar de prisión preventiva.

