¡Buenas noticias! La fecha marcada en el calendario SEP para el primer puente del ciclo escolar

Estamos a una semana de que arranque el nuevo ciclo escolar 2025-2026. Alrededor de 20 millones de alumnos de educación básica tendrán 185 días de clase, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En esta nota te contamos cuándo será la fecha del primer puente vacacional.

Primer puente escolar 2025-2026 SEP: Fecha y detalles clave

El primer “puente” está señalado como el lunes 15 y martes 16 de septiembre de 2025, debido a las celebraciones por el Día de la Independencia de México.

No obstante, el calendario de la SEP no considera el lunes 15 como día inhábil, sino que sólo el martes 16 de septiembre es cuando no habrá clases para los alumnos. El lunes 15 es clasificado como “día conmemorativo o de reflexión”.

¿Qué actividades suspenden y cómo aprovechar el primer puente SEP?

Durante el martes 16 de septiembre de 2025 no habrá actividades escolares en ninguna escuela pública o privada que siga el calendario oficial SEP. Sin embargo, es recomendable que alumnos y padres aprovechen este tiempo para descansar, reforzar aprendizajes o realizar actividades recreativas que contribuyan al bienestar emocional y físico de los estudiantes.

Además, es factible realizar actividades alusivas a la fecha, como consultar libros o documentales sobre la Independencia de México, los personajes principales y los hechos históricos que derivaron de este proceso.

También hay que destacar la importancia de regresar con energía y disposición para continuar con el calendario académico que culminará a mediados de julio de 2026, incluyendo otros días festivos y posibles jornadas administrativas.

¿Cuándo es el siguiente puente del calendario de la SEP?

Después de las festividades por el Día de la Independencia, el siguiente día de asueto es el lunes 17 de noviembre de 2025, debido a las celebraciones por el Día de la Revolución Mexicana.

Vale la pena recordar que el viernes 26 de septiembre de 2025 los alumnos de las escuelas de educación básica no tienen clases, debido a que es la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

El calendario 2025-2026 de la SEP de 185 días de clases terminará el 14 de julio de 2026.

