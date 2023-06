¿Qué autos descansan el martes 13 de junio en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula?

¡Ya es martes! De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), para este martes 13 de junio no se espera la alerta por contingencia ambiental, por lo que las restricciones del programa Hoy No Circula se mantienen acorde al plan semanal para los autos que descansan en la CDMX y Edomex.

Para este martes no circulan los carros con engomado rosa y terminación de placas 7 y 8, siempre y cuando tengan el holograma 1 y 2 de la verificación vehicular. Estas restricciones aplican desde las 5 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche.

¿Qué coches no circulan el martes 13 de junio?

Autos con engomado rosa.

Terminación de placas 7 u 8.

Con holograma 1 y 2.

Hoy No Circula: ¿Qué autos sí pueden circular en la CDMX y Edomex?

De acuerdo con los lineamientos de la CAMe, los autos con holograma “0" y “00" son los que no tienen restricciones para circular, siempre y cuando no exista alerta por contingencia ambiental.

De igual forma, los coches eléctricos e híbridos también exentan las restricciones de circulación para este martes y cualquier día de la semana.

¿Qué autos foráneos descansan este martes 13 de junio por el Hoy No Circula?

Es importante recordar que todos los autos con placas fuera de la CDMX y Edomex tienen prohibido circular de lunes a viernes entre las 5 y las 11 de la mañana, sin excepción.

Para este martes 13 de junio, todos los coches foráneos que tengan terminación de placas en 7 u 8 no podrán circular desde las 5:00 horas y hasta las 22:00 horas, pues son considerados con engomado número 1.

Calendario semanal del Hoy No Circula en CDMX y Edomex:

Las restricciones por el Hoy No Circula van de lunes a sábado y se aplican según la terminación de placa y el color del engomado del vehículo. Cada semana se sigue el mismo orden, salvo la implementación de restricciones por contingencia ambiental, por lo que a continuación te dejamos el calendario completo:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0

¿El Programa Hoy No Circula aplica en el Estado de México?

Recuerda que el programa Hoy No Circula también aplica para el Estado de México (Edomex), pero solo los siguientes 18 municipios conurbados a la capital del país: