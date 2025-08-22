¿Quién es “Aquiles”? Conoce la historia del nuevo perrito de la Policía de Tránsito de la CDMX
Conoce a “Aquiles”, el nuevo perrito de la Policía de Tránsito de la CDMX, y descubre cómo este adorable cachorro se unirá a las labores de la ciudad.
¡De las calles a la policía! En la alcaldía Cuauhtémoc, “Aquiles” un pequeño perrito de aproximadamente dos meses de edad encontró un hogar lleno de cuidado y cariño gracias a la intervención de uniformados de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX).
¿Quién es “Aquiles”, el perrito de la Policía de Tránsito de la CDMX?
El perrito, ahora conocido como “Aquiles”, se ganó un lugar especial entre los oficiales que lo adoptaron tras un incidente fortuito en la colonia Centro Histórico.
Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Corregidora y Correo Mayor, cuando los policías de Tránsito notaron que una ciudadana, acompañada de dos menores, estaba lastimando accidentalmente al cachorro con una carriola.
Con el fin de proteger al pequeño animal, los oficiales solicitaron que, en caso de no poder cuidarlo, fuera entregado de manera voluntaria, a lo que la mujer aceptó y así fue como “Aquiles” pasó a estar bajo resguardo oficial.
Desde el primer momento, su cuidado fue la principal prioridad de los uniformados. Una mujer policía se encargó de comprarle artículos básicos como un tazón, croquetas, una correa y hasta un pequeño traje que coincide con el color del uniforme de la corporación, simbolizando la integración y el cariño que recibiría.
Hoy, el perrito “Aquiles” se encuentra en perfecto estado de salud y bajo la atención de la Dirección de Operación Vial Zona 2 Centro, donde disfruta de alimentación adecuada, cuidados médicos, juegos y, sobre todo, mucho amor.
Sin dudas, “Aquiles” se ha convertido en un nuevo integrante de la familia de la Policía de Tránsito de la CDMX, recordándonos que la protección y el cuidado pueden manifestarse en formas inesperadas y llenas de ternura.
Cuida a tu perrito en temporada de lluvias
La temporada de lluvias puede ser complicada para las mascotas, por lo que es importante seguir algunas recomendaciones para proteger su salud y bienestar. La Policía Bancaria e Industrial (PBI) comparte varios consejos prácticos para cuidar a los perros durante esta época.
- Sácalo a pasear antes de que llueva: Evita que tu mascota se moje y se enfríe. La lluvia puede provocar infecciones respiratorias o problemas en la piel. Si el clima es inestable, anticipa el paseo.
- Evita charcos y zonas inundadas: Estas áreas pueden contener bacterias, productos químicos o incluso objetos punzantes. Además, existe riesgo de descargas eléctricas si hay cables expuestos.
- Mantenlo identificado: Los truenos y relámpagos pueden asustar a tu perrito y hacer que se escape. Usa placa con nombre y teléfono, y si es posible, collar con GPS.
- Usa impermeable o capa para perros: Mantenerlos secos y cómodos mientras caminan es esencial. Además, se puede complementar con botas especiales para proteger sus patitas de suciedad o lastimaduras.
- Sécalo bien al regresar a casa: Lava y seca sus patitas, y asegúrate de que su pelaje quede seco, especialmente en perros de raza pequeña o con pelo largo. Esto previene hongos, resbalones y malestares generales.
- Apoyo de la PBI: Durante sus rondines, los oficiales ayudan a mascotas extraviadas o en peligro.