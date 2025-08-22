¿Quién es “Aquiles”? Conoce la historia del nuevo perrito de la Policía de Tránsito de la CDMX

¡De las calles a la policía! En la alcaldía Cuauhtémoc, “Aquiles” un pequeño perrito de aproximadamente dos meses de edad encontró un hogar lleno de cuidado y cariño gracias a la intervención de uniformados de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX).

¿Quién es “Aquiles”, el perrito de la Policía de Tránsito de la CDMX?

El perrito, ahora conocido como “Aquiles”, se ganó un lugar especial entre los oficiales que lo adoptaron tras un incidente fortuito en la colonia Centro Histórico.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Corregidora y Correo Mayor, cuando los policías de Tránsito notaron que una ciudadana, acompañada de dos menores, estaba lastimando accidentalmente al cachorro con una carriola.

Con el fin de proteger al pequeño animal, los oficiales solicitaron que, en caso de no poder cuidarlo, fuera entregado de manera voluntaria, a lo que la mujer aceptó y así fue como “Aquiles” pasó a estar bajo resguardo oficial.

Perrito “Aquiles” miembro de la Policía de Tránsito de la CDMX|SSC

Desde el primer momento, su cuidado fue la principal prioridad de los uniformados. Una mujer policía se encargó de comprarle artículos básicos como un tazón, croquetas, una correa y hasta un pequeño traje que coincide con el color del uniforme de la corporación, simbolizando la integración y el cariño que recibiría.

Hoy, el perrito “Aquiles” se encuentra en perfecto estado de salud y bajo la atención de la Dirección de Operación Vial Zona 2 Centro, donde disfruta de alimentación adecuada, cuidados médicos, juegos y, sobre todo, mucho amor.

#BoletínSSC l #Tránsito l #Adopción l Uniformados de la Subsecretaría de Control de #Tránsito de la #SSC resguardaron y adoptaron a un cachorro brindándole un nuevo hogar lleno de amor, calidez y mucho alimento, en la alcaldía @AlcCuauhtemocMx.



Durante sus labores de vialidad en… pic.twitter.com/r95dlOPh3E — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 21, 2025

Sin dudas, “Aquiles” se ha convertido en un nuevo integrante de la familia de la Policía de Tránsito de la CDMX, recordándonos que la protección y el cuidado pueden manifestarse en formas inesperadas y llenas de ternura.

Cuida a tu perrito en temporada de lluvias

La temporada de lluvias puede ser complicada para las mascotas, por lo que es importante seguir algunas recomendaciones para proteger su salud y bienestar. La Policía Bancaria e Industrial (PBI) comparte varios consejos prácticos para cuidar a los perros durante esta época.

Durante la #TemporadaDeLluvias, tu perrito necesita un cuidado extra.



Por ello, la @PBI_SSC te brinda las siguientes recomendaciones para protegerlo del frío y la humedad. 👇🏼🐶🌧️☔ pic.twitter.com/68Bi2hAEUD — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 21, 2025