Expertos de la UNAM e IPN realizarán peritajes incendio en tienda de Hermosillo

A ocho días del incendio ocurrido en una tienda del Centro de Hermosillo, el Gobierno del Estado anunció que las investigaciones avanzan sin pausas y que no se permitirá la impunidad. Para garantizar que los resultados sean técnicos, objetivos y transparentes, se integrarán equipos multidisciplinarios de instituciones de alto prestigio académico.

El gobernador Alfonso Durazo informó que se solicitó la colaboración del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del director del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil A.C., con el propósito de que participen en los peritajes especializados que determinen las causas del siniestro.

“No habrá impunidad, pero tampoco chivos expiatorios. Llegaremos a la verdad con una investigación sin precipitaciones, pero sin pausas”, aseguró Durazo en un mensaje dirigido a la ciudadanía, donde destacó que la investigación será rigurosa y transparente.

A ocho días de la tragedia ocurrida en Hermosillo, hemos atravesado jornadas de profundo dolor.



El duelo ha sido de todos.



Lo dije desde el primer momento y hoy lo reitero con total convicción, no habrá impunidad y la investigación avanza sin pausas.



He solicitado al rector… pic.twitter.com/44Zf7dkhy6 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 9, 2025

Investigación técnica del incendio en Hermosillo

El mandatario sonorense subrayó que la prioridad es llegar a la verdad, tanto para las familias de las víctimas como para la sociedad en general. Añadió que la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno identificarán con precisión las responsabilidades penales y administrativas que correspondan.

“Seguimos abrazando el dolor colectivo y trabajando con determinación para garantizar la verdad. En Sonora tenemos memoria, y no olvidaremos”, expresó el gobernador, al tiempo que reconoció la solidaridad del pueblo sonorense, que ha exigido justicia de manera pacífica y constante.

Rigor científico para esclarecer las causas del incendio en Hermosillo

La integración de especialistas del Instituto de Ingeniería de la UNAM y del IPN busca asegurar que los resultados de los peritajes se sustenten en evidencia científica y metodologías confiables. Estos equipos multidisciplinarios analizarán desde las condiciones estructurales del inmueble, hasta el origen del fuego y la posible propagación, con el fin de determinar responsabilidades y emitir recomendaciones de seguridad.

El Gobierno del Estado afirmó que mantendrá informada a la ciudadanía sobre los avances del proceso, reiterando su compromiso con una investigación sin pausas y sin presiones externas.