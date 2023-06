¿Qué carros descansan el miércoles 28 de junio por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

¡Ya es ombligo de semana! Hoy en día la multa por infringir el Hoy No Circula asciende a más de 2 mil pesos y es motivo de corralón, por esa razón es importante que no rompas el reglamento de tránsito respecto a los días que tu auto descansa; para este miércoles 28 de junio, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México descansan los vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Atención, los lineamientos de la Comisión Ambiental indican que los carros que no circulan el miércoles en la CDMX y Edomex son todos los que además cuenten el holograma 1 o 2 de la verificación, pues es el que delimita si tu vehículo entra en el programa Hoy No Circula regular.

¿Qué coches no circulan este miércoles 28 de junio de 2023 en CDMX y Edomex?

Autos con holograma 1 o 2.

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 o 4.

CAPUFE

¿Cuáles son los autos que sí pueden circular durante el Hoy No Circula?

Te recordamos que los autos que sí pueden circular son todos los que tienen el holograma “0" y “00", a los que se le suman coches eléctricos e híbridos, tanto en la Ciudad de México y el Estado de México. Además de las siguientes excepciones especiales.



Taxis circulan de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por el Hoy No Circula .

. Autos de servicios urbanos, (emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental).

Coches de transporte escolar y de personal.

Carros de cortejos fúnebres y servicios funerarios.

Automóviles para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Calendario del Hoy No Circula en CDMX 2023

¡Atención! Este es el calendario completo del Hoy No Circula en la CDMX y Edomex, ya que cada día tiene distintas restricciones, por lo que si eres nuevo con el engomado 1 o 2, aquí puedes consultar si tu auto tiene que descansar algún día de la semana.



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

¿Hay Doble Hoy No Circula este 28 de junio de 2023?

Hasta ahora, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que hay baja probabilidad de que se active la alerta por Contingencia Ambiental este miércoles 28 junio de 2023, lo que significa que no habrá Doble Hoy No Circula ni restricciones extras.