EN VIVO: La conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum hoy lunes 29 de septiembre
¿Qué temas abordó la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera de hoy lunes? Entérate de lo que mencionó este inicio de semana desde Palacio Nacional.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el minuto a minuto de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes 29 de septiembre de 2025, realizada en Palacio Nacional. Aquí encontrarás los temas más importantes que abordó durante su mensaje.
Mañanera EN VIVO
Cayó un rayo en el AICM: Sheinbaum
Claudia Sheinbaum aseguró que las fallas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) durante el fin de semana fueron debido a la caída de un rayo y alegó que hay infraestructura, pero este fue un evento imprevisible.
“Por unos minutos hubo que reiniciar los sistemas y por seguridad lo que se hace es parar las operaciones. Pero la razón fue esta, cayó un rayo en la torre de control”, mencionó la presidenta de México.
Añadió que la torre tiene pararrayos, pero este fue un evento fortuito.
Lluvias en CDMX fueron "atípicas": Director de Conagua
Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aseguró que las lluvias que cayeron el fin de semana pasado en la zona oriente de la Ciudad de México (CDMX) fueron “atípicas” y destacó que después de que baje el nivel del agua, entrarán funcionarios de la Secretaría del Bienestar para censar a las personas afectadas.
#EnLaMañanera | Tras la lluvia registrada este fin de semana en #Edomex y #CDMX , el director de la #Conagua, Efraín Morales, aseguró que se trató de una "lluvia atípica", por lo cual ya se están atendiendo los municipios más afectados de ambas entidadeshttps://t.co/8USD2He72f pic.twitter.com/rBOWYrGPfc— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 29, 2025
¿A qué hora comienza la mañanera de la presidenta Sheinbaum?
La mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inicia a las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.