EN VIVO: La conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum hoy lunes 29 de septiembre

Claudia Sheinbaum aseguró que las fallas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) durante el fin de semana fueron debido a la caída de un rayo y alegó que hay infraestructura, pero este fue un evento imprevisible.

“Por unos minutos hubo que reiniciar los sistemas y por seguridad lo que se hace es parar las operaciones. Pero la razón fue esta, cayó un rayo en la torre de control”, mencionó la presidenta de México.

Añadió que la torre tiene pararrayos, pero este fue un evento fortuito.