¡Otro plantel! FES Cuautitlán suspende clases por amenaza de bomba en Campo Cuatro

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la UNAM anunció este martes 30 de septiembre la suspensión indefinida de clases y actividades administrativas en el Campo Cuatro, luego de detectarse en redes sociales una presunta amenaza de bomba.

De inmediato, las autoridades universitarias procedieron a desalojar a estudiantes, profesores y trabajadores que se encontraban en las instalaciones, esto de acuerdo al comunicado del director, Dr. David Quintanar Guerrero.

¿Amenaza de bomba en FES Cuautitlán? Esto dijeron las autoridades

Tras la inspección inicial en las instalaciones, no se encontró ningún artefacto que representara un riesgo real. Sin embargo, la UNAM aclaró que las clases seguirán suspendidas hasta nuevo aviso, mientras se desarrolla una investigación exhaustiva para determinar el origen de la amenaza.

La institución informó que también emprenderá acciones legales y medidas jurídicas con el fin de sancionar a quienes resulten responsables de generar este clima de alarma.

“Se informa que iniciarán las acciones y medidas jurídicas correspondientes ante las autoridades competentes a fin de investigar”, indicó.

Violencia en planteles de la UNAM continua a la alza

Este episodio se suma a una serie de incidentes recientes que han afectado a distintos planteles de la UNAM, incluyendo amenazas, hechos violentos y suspensiones de clases en CCH Sur y otras facultades.

El ambiente de inseguridad preocupa tanto a la comunidad universitaria como a los padres de familia, quienes cuestionan la vulnerabilidad de los espacios educativos frente a situaciones de riesgo. La Máxima Casa de Estudios ha reiterado su compromiso con la seguridad y pidió a estudiantes y trabajadores no difundir rumores, limitándose a la información oficial emitida por la institución.

¿Cuándo regresan a clases los estudiantes de la FES Cuautitlán?

Por ahora, las actividades permanecerán suspendidas de manera indefinida, hasta que las autoridades universitarias confirmen que no existe peligro y comuniquen la reanudación de actividades.

La UNAM exhortó a la comunidad a mantenerse atenta a los canales oficiales de información y a reportar cualquier situación sospechosa que pueda comprometer la seguridad dentro de sus instalaciones.