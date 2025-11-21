¡No deje el suéter! Se activa la alerta amarilla por frío en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por frío en dos alcaldías del sur de la CDMX. El aviso contempla valores entre 4 y 6 grados durante la madrugada y mañana del sábado 22 de noviembre de 2025.

El descenso térmico afectará principalmente a las zonas con mayor altitud de la capital, por lo que autoridades pidieron a la población mantenerse informada y tomar medidas preventivas.

La alerta estará vigente de la 1:00 a las 8:00 horas, periodo en el que se espera el mayor enfriamiento.

¿Qué alcaldías están en Alerta Amarilla por frío?

La SGIRPC informó que las demarcaciones afectadas serán:



Ambas alcaldías suelen registrar temperaturas más bajas por su ubicación y características geográficas.

¿Qué recomendaciones emitió Protección Civil por las bajas temperaturas en la CDMX?

La dependencia compartió una serie de medidas para proteger la salud durante el descenso de temperatura:



Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundantes líquidos y alimentos ricos en vitaminas A y C.

Proteger a las mascotas y no dejarlas a la intemperie.

También se recordó que, ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al número 55-5683-2222.

Medidas para cuidar tu salud en la temporada de frío en CDMX

Protección Civil también difundió una serie de recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias por bajas temperaturas durante esta temporada.

La dependencia enfatizó en la importancia de mantener medidas básicas de higiene como evitar tocarse la cara y los ojos con las manos sucias, así como de protección con el uso de cubrebocas al tomar el transporte público y al estar en espacios concurridos.

🤧 Las #enfermedadesrespiratorias afectan oídos, nariz, garganta y hasta los pulmones, y generalmente se transmiten por la expulsión de saliva al hablar, toser o estornudar. En esta temporada de frío atiende las recomendaciones de #Ollin, el chapulín de la prevención, para… pic.twitter.com/g3K9jGvi5Z — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 21, 2025

¿Por qué bajan las temperaturas en el sur de la CDMX?

Las zonas altas de la capital registran descensos más marcados debido a su altitud y exposición a masas de aire frío. Las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan suelen ser las primeras en entrar en alerta durante la temporada invernal.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del sábado 22/11/2025 en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/YX4YXapphF — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 21, 2025

¿Habrá más alertas por bajas temperaturas en la CDMX los próximos días?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda mantenerse atento a las actualizaciones oficiales, ya que las condiciones meteorológicas podrían mantenerse o intensificarse durante las próximas horas.