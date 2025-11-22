Un hombre fue detenido al ser señalado como posible responsable del lesionar con un cuchillo a un profesor, al interior de una escuela primaria en la Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ocurrieron en un plantel educativo ubicado en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) este viernes 21 de noviembre de 2025.

Agresor acudió a primaria en CDMX donde estudia su sobrino

Policías fueron alertados, vía frecuencia de radio, que un hombre había sido lesionado en un plantel de educación primaria localizado en la esquina de la calle Atotonilco y la avenida Dolores Hidalgo, de la colonia San Felipe de Jesús, y acudieron al lugar.

En el sitio, los oficiales se percataron que varias personas tenían retenido al presunto agresor, por lo que intervinieron para resguardarlo.

Los ciudadanos lo señalaron como la persona que agredió y lesionó al profesor de educación física, por lo que de inmediato solicitaron los servicios de emergencia.

Profesor de primaria fue atacado por defender a un alumno

El probable responsable, de 31 años de edad, traía un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de largo, por lo que fue detenido y presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

De acuerdo con los primeros reportes, el detenido acudió a la escuela para ver a su sobrino de 10 años de edad, que participaba en un desfile, sin embargo, luego de unos minutos comenzó a agredirlo.

Al ver lo que pasaba, el profesor de educación física se acercó a defender al alumno y en ese momento el posible implicado lo agredió con el objeto punzocortante.

¿Qué se sabe del estado de salud del maestro de primaria atacado?

Paramédicos que arribaron al sitio diagnosticaron al profesor de 55 años de edad, con lesión por objeto punzocortante en la cabeza, sin requerir trasladado a un hospital.

