Lista de estados afectados en México por primera tormenta invernal: clima y temperaturas

La llegada de la primera tormenta invernal de la temporada y el frente frío núm. 16 recorrerán el noroeste y gradualmente el norte del país, ocasionando cambios en el clima en México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer las temperaturas y pronostico del tiempo que se espera en el país. Entérate aquí en qué zonas se registrarán bajas temperaturas.

Clima en México 22 de noviembre 2025 por tormenta invernal

Se prevé que haya chubascos, lluvias fuertes, vientos muy fuertes, descenso de la temperatura en ambas regiones con posible caída de nieve y/o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

A su vez, el frente número 15 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del país y mantendrá las condiciones para lluvias y chubascos en la citada región, al final del día, se pronostica que este sistema frontal adquiera características cálidas, se desplace hacia el sur de Estados Unidos y deje de afectar al territorio nacional.

Canales de baja presión en el interior del país, aunados al ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos dispersos en el occidente, centro, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

Temperaturas mínimas para el 22 de noviembre de 2025

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango



zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla



zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca

Zonas con lluvias el fin de semana en México

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California (norte y centro), Sonora (noroeste y norte), Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noreste)



Baja California (norte y centro), Sonora (noroeste y norte), Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noreste) Intervalos de chubascos : Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Las Montañas, Capital, Papaloapan y Olmeca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Baja California Sur, Chihuahua, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México (suroeste), Guerrero, Oaxaca y Chiapas



: Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Las Montañas, Capital, Papaloapan y Olmeca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Baja California Sur, Chihuahua, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México (suroeste), Guerrero, Oaxaca y Chiapas Lluvias aisladas: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Clima en el Valle de México: CDMX y Edomex 22 de noviembre 2025

En el Valle de México, por la mañana, se prevé cielo despejado con bruma, ambiente frío a fresco en la región, y muy frío con heladas en zonas altas del Valle de México.

En la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de México (suroeste), y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 25 a 27 °C. En Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 22 a 24 °C.