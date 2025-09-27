Estas son las restricciones vehiculares que se aplicarán el último sábado del mes en la Ciudad de México (CDMX) de acuerdo con el calendario del Hoy No Circula para el 27 de septiembre de 2025.

La Secretaría del Medio Ambiente explica que el Hoy No Circula se aplica para establecer medidas a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes.

¿Qué automóviles descansan por Hoy No Circula 27 de septiembre 2025?

El calendario del Hoy No Circula para este sábado 27 de septiembre de 2025 establece que, al ser el último sábado del mes, se aplican ciertas restricciones para los automovilistas en la Ciudad de México. Los automóviles que no pueden circular este fin de semana son aquellos que tengan:



Terminación de placas 0, 2, 4, 6 y 8

Esta medida se aplica a los vehículos en terminación de placas par, el cuarto sábado de cada mes, pero además los automóviles que no podrán circular son aquellos que tengan:



Holograma 1

Holograma 2

Los vehículos que están exentos de la aplicación del Hoy No Circula el sábado son aquellos con Holograma 0 y Holograma 00, pues están exentos de las limitaciones. El programa se aplica de las 05:00 a las 22:00 horas.

Hoy No Circula Edomex sábado 27 de septiembre 2025

A diferencia de la Ciudad de México, donde el programa se aplica en las 16 alcaldías, en el Estado de México, solo se implementa en los siguientes municipios:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Recuerda que a partir del 1 de julio entró en vigor el programa Hoy No Circula, para las zonas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, que comprenden los siguientes municipios:

Santiago Tianguistenco:



Almoloya del Río Atizapán Capulhuac Texcalyacac Tianguistenco Xalatlaco

Zona Metropolitana del Valle de Toluca:



Almoloya de Juárez Calimaya Chapultepec Lerma Metepec Mexicaltzingo Ocoyoacac Otzolotepec Rayón San Antonio la Isla San Mateo Atenco Temoaya Tenango del Valle Toluca Xonacatlán Zinacantepec



A partir del 1 de julio entrará en vigor el Programa "Hoy No Circula", para las zonas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.



En el #EstadoDeMéxico trabajamos para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones contaminantes en diferentes municipios mexiquenses. pic.twitter.com/nvjh9kArNZ — Gobierno del Estado de México (@Edomex) July 1, 2025

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX) contempla sanciones económicas para los conductores que no lo respeten.

El Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX indica que los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones y/o en las ecozonas o zonas de movilidad sustentable, los días y horas correspondientes.

La multa por no respetar el Hoy No Circula es de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, la cual es de 113.14 pesos diarios actualmente, por lo que la sanción económica va de los 2 mil 263 pesos a los 3 mil 394 pesos.

