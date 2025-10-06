Huracán “Priscilla”: Trayectoria y estados donde causará lluvias hoy 6 de octubre; ¿está la CDMX?

Las bandas nubosas de este fenómeno provocarán precipitaciones en el país; te dejamos una lista con el pronóstico por entidades.

-Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas: lluvias intensas

-Michoacán, Guerrero, Puebla, Nayarit y sur de Sinaloa: lluvias muy fuertes

-Baja California Sur, Querétaro, Hidalgo, Edomex y CDMX: lluvias fuertes

El huracán también provocará un oleaje de cinco a seis metros de altura en costas de Jalisco y Colima; así como de tres a cuatro metros en costas de Michoacán.