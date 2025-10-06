Huracán “Priscilla”: Trayectoria y estados donde causará lluvias hoy 6 de octubre; ¿está la CDMX?
Varios estados del país están en alerta por las lluvias que provoca el huracán “Priscilla”, mientras sigue su trayectoria por el Pacífico hoy 6 de octubre.
En el océano Pacífico se ubica el huracán “Priscilla”, que desde su formación, mantiene un avance paralelo a las costas de México; te decimos en qué estados causará lluvias, su trayectoria hoy 6 de octubre 2025 y si se espera que toque tierra.
Lista de estados donde habrá lluvias hoy
Las bandas nubosas de este fenómeno provocarán precipitaciones en el país; te dejamos una lista con el pronóstico por entidades.
-Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas: lluvias intensas
-Michoacán, Guerrero, Puebla, Nayarit y sur de Sinaloa: lluvias muy fuertes
-Baja California Sur, Querétaro, Hidalgo, Edomex y CDMX: lluvias fuertes
El huracán también provocará un oleaje de cinco a seis metros de altura en costas de Jalisco y Colima; así como de tres a cuatro metros en costas de Michoacán.
Para este inicio de semana, el #SMNmx te invita a consultar el #Pronóstico #Meteorológico General en: https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/BexZlTJNIv— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 6, 2025
¿Dónde se localiza el huracán "Priscilla"?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que el huracán avanza de manera lenta, a 7 kilómetros por hora (km/h), frente a las costas del occidente de México. Hasta las primeras horas de este 6 de octubre, se ubicaba frente a Jalisco.
Establecen zona de vigilancia por "Priscilla"
“Priscilla” se mantiene como un huracán de categoría 1, se ubica a 370 kilómetros de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 655 kilómetros de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
Por ahora, su trayectoria indica que no tocará tierra, pero se estableció una zona de vigilancia desde Cabo San Lucas hasta Santa Fe, en Baja California Sur, y desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.
⚠️ Desde el #SMNmx mantiene el seguimiento puntual al #Huracán #Priscilla en el occidente del país.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 6, 2025
¡Mantente atento a todos los avisos oficiales que se emiten en el SMNmx y evita la desinformación! 😯 pic.twitter.com/lFGtFQpMfw