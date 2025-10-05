¿Con planes en para este domingo? Aquí puedes consultar cómo será el clima en México el fin de semana este 5 de octubre de 2025 para que puedas tomas tus precauciones y no te tome por sorpresa algún cambio de temperatura por la tormenta tropical “Priscilla”.

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional prevé cambios importantes en el territorio nacional, luego de que en algunas zonas se han registrado fuertes lluvias provocando fuertes inundaciones, como las que se presentaron en la Ciudad de México (CDMX) esta semana.

Clima en México para el domingo 5 de octubre 2025

La tormenta tropical “Priscilla” se desplazará paralelo a las costas de Colima y Jalisco, su circulación y bandas nubosas originarán lluvias puntuales torrenciales en Michoacán (costa y oeste), intensas en Jalisco (costa y este), Colima y Guerrero (oeste y costa), y fuertes en Nayarit.

Habrá viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h y oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y viento de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura costas de Guerrero (occidente).

La onda tropical número 36 recorrerá lentamente la península de Yucatán, interaccionará con una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el centro del golfo de México, inestabilidad atmosférica y con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur mexicano, ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el sureste mexicano y dicha península.

Asimismo, canales de baja presión en el interior del país, en combinación con la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el noroeste, noreste y centro del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en Puebla y Estado de México.

El frente número 5 se extenderá con características de estacionario sobre el norte de Chihuahua, previéndose que deje de afectar el territorio mexicano durante la tarde.

¿Dónde lloverá el domingo 5 de octubre 2025?

Lluvias intensas con puntuales torrenciales : Michoacán (costa y oeste)

: Michoacán (costa y oeste) Lluvias muy fuertes con puntuales intensas : Jalisco (costa y este), Colima, Guerrero (oeste y costa), Oaxaca (sur y suroeste), Chiapas (norte, este y costa), Tabasco, Veracruz (sur), Campeche (centro y suroeste) y Quintana Roo (este y sureste)

: Jalisco (costa y este), Colima, Guerrero (oeste y costa), Oaxaca (sur y suroeste), Chiapas (norte, este y costa), Tabasco, Veracruz (sur), Campeche (centro y suroeste) y Quintana Roo (este y sureste) Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Puebla, Estado de México y Yucatán

: Puebla, Estado de México y Yucatán Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala e Hidalgo

: Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala e Hidalgo Intervalos de chubascos : Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas

: Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas Lluvias aisladas: Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Chihuahua, Coahuila y Nuevo León

Pronóstico del clima en CDMX 5 de octubre 2025

En el Valle de México se prevé cielo medio nublado durante el día. Por la mañana, se pronostica ambiente fresco a templado en la región, con ambiente frío y bancos de niebla en zonas altas.

Durante la tarde, ambiente templado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en Ciudad de México (CDMX) y lluvias puntuales muy fuertes en Estado de México, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 20 a 22 °C. En Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

