Trayectoria EN VIVO de la tormenta tropical “Priscilla” hoy 5 de octubre 2025; lista de estados afectados
La tormenta tropical “Priscilla” provocará vientos de hasta 100km/h; se desplaza hacía el nor-noroeste. Te compartimos el avance de este fenómeno tropical.
¡Atención, ciudadanos! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé cambios importantes en el clima de México por el paso de la tormenta tropical “Prsicilla”; te compartimos la lista de estados afectados.
Fuerza Informativa Azteca te comparte la trayectoria EN VIVO para este 5 de octubre 2025.
EN VIVO
Tormenta tropical "Prisicilla" provocará lluvias en México; estados afectados
La tormenta tropical “Priscilla” mantendrá fuertes lluvias en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
¿Cómo va el avance de la tormenta tropical "Priscilla"?
El centro de la tormenta tropical “Priscilla” se encuentra al sur-oeste de Cabos Corrientes, Jalisco y a 800 kilómetros al sur-oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
Presenta vientos máximos sostenidos de 100km/h, rachas 120km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste.
El #SMNmx mantiene el seguimiento puntual a la #TormentaTropical #Priscilla en el occidente del país. pic.twitter.com/IrXvxyzN0E— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 5, 2025