Trayectoria EN VIVO de la tormenta tropical “Priscilla” hoy 5 de octubre 2025; lista de estados afectados

La tormenta tropical “Priscilla” provocará vientos de hasta 100km/h; se desplaza hacía el nor-noroeste. Te compartimos el avance de este fenómeno tropical.

Salud y Educación
Escrito por: Fernanda Benítez
Tormenta tropical “Priscilla” en México: Trayectoria EN VIVO hoy 5 de octubre 2025
Trayectoria tropical “Priscilla” en México|UNSPLASH

¡Atención, ciudadanos! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé cambios importantes en el clima de México por el paso de la tormenta tropical “Prsicilla”; te compartimos la lista de estados afectados.

Fuerza Informativa Azteca te comparte la trayectoria EN VIVO para este 5 de octubre 2025.

Tormenta tropical "Prisicilla" provocará lluvias en México; estados afectados

La tormenta tropical “Priscilla” mantendrá fuertes lluvias en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

¿Cómo va el avance de la tormenta tropical "Priscilla"?

El centro de la tormenta tropical “Priscilla” se encuentra al sur-oeste de Cabos Corrientes, Jalisco y a 800 kilómetros al sur-oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Presenta vientos máximos sostenidos de 100km/h, rachas 120km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste.

