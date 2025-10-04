Alertan por formación del ciclón “Priscila": ¿Está tu localidad en riesgo de inundaciones y deslaves?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una advertencia importante sobre el posible desarrollo de un nuevo ciclón tropical en las próximas 48 horas. Las proyecciones indican una probabilidad del 90% de que la actual zona de baja presión, localizada frente a las costas de Colima, Guerrero y Michoacán, evolucione y se convierta en el Ciclón “Priscila”.

La formación del ciclón tropical “Priscila” podrías ser en unas horas

Según los datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el fenómeno se ubica a aproximadamente 525 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero. Actualmente, el sistema se desplaza lentamente con rumbo oeste-noroeste. Este movimiento está influenciado por la vaguada monzónica, una franja de inestabilidad que se extiende a lo largo del Pacífico sur y central.

En las próximas horas, se prevén #Lluvias e intervalos de #Chubascos en el sur y sureste del país. pic.twitter.com/UE3ZSPVsb3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 4, 2025

La presencia de esta vaguada monzónica continuará impulsando un temporal de precipitaciones en una gran extensión del territorio nacional. Adicionalmente, el organismo de Conagua anticipa la entrada de humedad tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México.

A este panorama se suma la aproximación de un nuevo frente frío hacia el noroeste del país, un factor que propiciará un incremento en la nubosidad, la ocurrencia de lluvias de alta intensidad y una consecuente disminución en las temperaturas.

Se prevé que la conjunción de estos diversos sistemas meteorológicos resulte en lluvias constantes, las cuales vendrán acompañadas de actividad eléctrica, fuertes rachas de viento y la amenaza de deslaves en áreas de montaña. Las regiones más afectadas serán principalmente aquellas ubicadas en el litoral del Pacífico y la vertiente del Golfo de México.

¿Dónde lloverá en México hoy?

En las próximas horas, se esperan precipitaciones intensas de manera focalizada en los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Yucatán.

Las lluvias catalogadas de fuertes a muy fuertes impactarán a un grupo más extenso de entidades, incluyendo Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Campeche, Quintana Roo, Nayarit, Jalisco y la Ciudad de México.

En las próximas horas, se prevén #Chubascos y #Lluvias puntuales fuertes en entidades del occidente mexicano. pic.twitter.com/LPg2SYOgtR — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 4, 2025

Además, se anticipan chubascos en Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Tlaxcala, con precipitaciones aisladas en el resto de la lista: Sonora, Durango, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro.

La intensidad de estas precipitaciones podría provocar desbordamientos, incrementos en el nivel de ríos y arroyos, deslaves y el riesgo inminente de inundaciones en las zonas más bajas de las entidades antes mencionadas.

Meteorología alerta: “Ciclón Priscila” podría generarse frente a Colima y Guerrero

En cuanto a las condiciones marítimas, se esperan vientos que oscilarán entre los 30 y 50 kilómetros por hora (km/h), con ráfagas de 60 a 70 km/h en las zonas costeras de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (particularmente en el istmo y golfo de Tehuantepec).

El oleaje también presentará alturas considerables, con estimaciones de 2.5 a 3.5 metros en la costa occidental de Baja California y los litorales de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Jalisco, Chiapas y el sur de Veracruz.

¿Otra vez #clima extremo en #México?



Se esperan lluvias puntuales torrenciales e intensas en gran parte de México, con alerta por inestabilidad atmosférica y frente frío.https://t.co/h9j5KnvSew pic.twitter.com/dVJDYNgFzN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 4, 2025

Debido a que los fuertes vientos representan un riesgo de caída de árboles y estructuras de anuncios, el SMN ha instado a toda la población a mantenerse atenta a los reportes emitidos por la Conagua y, sobre todo, a seguir las medidas preventivas dictadas por las autoridades de Protección Civil.

