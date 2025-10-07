Logo InklusionSitio accesible
Priscilla se fortalece: el huracán provocará lluvias y oleaje extremo en el Pacífico mexicano

El huracán Priscilla avanza frente a las costas de Jalisco y Colima; se esperan lluvias, vientos fuertes y oleaje peligroso en varios estados.

Clima para este 7 de octubre; el huracán Priscilla provocará fuertes lluvias y oleaje alto|SMN
Escrito por: Oscar Morales
El huracán Priscilla continúa su paso frente a las costas del Pacífico mexicano y está dejando lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en varios estados del país. Durante esta tarde, noche y madrugada del martes, su influencia se sentirá principalmente en Jalisco, Colima, Baja California Sur, Nayarit, Michoacán y Guerrero, donde las autoridades piden extremar precauciones.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que Priscilla se desplaza lentamente frente a las costas de Jalisco, generando lluvias puntuales intensas en esa entidad y en Colima, además de vientos de hasta 100 km/h y oleaje de entre 5 y 6 metros de altura.

En Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, también se prevén lluvias muy fuertes, mientras que en Michoacán y Guerrero las precipitaciones serán de moderadas a intensas.

El huracán Priscilla también afectará al sur y sureste del país

A la par, la onda tropical número 36 ha formado una zona de baja presión al sureste de Chiapas, la cual podría evolucionar a nuevo ciclón tropical. Este sistema, junto con otra baja presión en el Golfo de México, está generando lluvias torrenciales en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las autoridades alertan que estos fenómenos podrían provocar inundaciones, deslaves y crecida de ríos, especialmente en zonas montañosas o cercanas al mar.

Además, se esperan rachas de viento de hasta 70 km/h en las costas del sur del país y oleaje elevado, lo que representa riesgo para embarcaciones y comunidades costeras.

Así será el clima mañana 7 de octubre

Para este martes, Priscilla se ubicará al sur de Baja California Sur, manteniendo su influencia sobre el Pacífico. Se esperan:

  • Lluvias intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.
  • Lluvias fuertes en Jalisco y Colima.
  • Rachas de viento de hasta 90 km/h en costas de Baja California Sur.
  • Oleaje de hasta seis metros en costas del Pacífico.

También habrá lluvias fuertes en el centro del país, incluyendo Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.

Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que se recomienda a la población evitar zonas inundables y conducir con precaución.

Clima en la Ciudad de México y el Estado de México

En el Valle de México, se espera un martes con cielo nublado y ambiente fresco por la mañana, con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, pero con chubascos y lluvias fuertes en la Ciudad de México y muy fuertes en el Estado de México.

Las lluvias podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y granizo. La temperatura en la CDMX irá de 13 a 24°C, mientras que en Toluca se esperan entre 9 y 20°C.

El viento soplará del norte y noreste, con rachas de hasta 45 km/h durante las tormentas.

Recomendaciones ante el paso del huracán Priscilla

Autoridades de Protección Civil recomiendan:

  • No acercarse a ríos, arroyos ni zonas de playa con oleaje alto.
  • Evitar salir si hay tormentas eléctricas.
  • Asegurar objetos en techos y balcones.
  • Mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

El huracán Priscilla seguirá afectando la región durante las próximas horas, por lo que el llamado es a mantener la calma, pero no bajar la guardia.

