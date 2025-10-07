Priscilla se fortalece: el huracán provocará lluvias y oleaje extremo en el Pacífico mexicano

El huracán Priscilla continúa su paso frente a las costas del Pacífico mexicano y está dejando lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en varios estados del país. Durante esta tarde, noche y madrugada del martes, su influencia se sentirá principalmente en Jalisco, Colima, Baja California Sur, Nayarit, Michoacán y Guerrero, donde las autoridades piden extremar precauciones.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que Priscilla se desplaza lentamente frente a las costas de Jalisco, generando lluvias puntuales intensas en esa entidad y en Colima, además de vientos de hasta 100 km/h y oleaje de entre 5 y 6 metros de altura.

En Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, también se prevén lluvias muy fuertes, mientras que en Michoacán y Guerrero las precipitaciones serán de moderadas a intensas.

⚠️El #Huracán #Priscilla continúa desplazándose sobre el occidente del país.



Toda la información en el gráfico. pic.twitter.com/BrdEWEsny0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 7, 2025

El huracán Priscilla también afectará al sur y sureste del país

A la par, la onda tropical número 36 ha formado una zona de baja presión al sureste de Chiapas, la cual podría evolucionar a nuevo ciclón tropical. Este sistema, junto con otra baja presión en el Golfo de México, está generando lluvias torrenciales en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las autoridades alertan que estos fenómenos podrían provocar inundaciones, deslaves y crecida de ríos, especialmente en zonas montañosas o cercanas al mar.

Además, se esperan rachas de viento de hasta 70 km/h en las costas del sur del país y oleaje elevado, lo que representa riesgo para embarcaciones y comunidades costeras.

Así será el clima mañana 7 de octubre

Para este martes, Priscilla se ubicará al sur de Baja California Sur, manteniendo su influencia sobre el Pacífico. Se esperan:



Lluvias intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.

Lluvias fuertes en Jalisco y Colima.

Rachas de viento de hasta 90 km/h en costas de Baja California Sur.

Oleaje de hasta seis metros en costas del Pacífico.

También habrá lluvias fuertes en el centro del país, incluyendo Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.

Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que se recomienda a la población evitar zonas inundables y conducir con precaución.

Clima en la Ciudad de México y el Estado de México

En el Valle de México, se espera un martes con cielo nublado y ambiente fresco por la mañana, con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, pero con chubascos y lluvias fuertes en la Ciudad de México y muy fuertes en el Estado de México.

Las lluvias podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y granizo. La temperatura en la CDMX irá de 13 a 24°C, mientras que en Toluca se esperan entre 9 y 20°C.

El viento soplará del norte y noreste, con rachas de hasta 45 km/h durante las tormentas.

Recomendaciones ante el paso del huracán Priscilla

Autoridades de Protección Civil recomiendan:



No acercarse a ríos, arroyos ni zonas de playa con oleaje alto.

Evitar salir si hay tormentas eléctricas.

Asegurar objetos en techos y balcones.

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

El huracán Priscilla seguirá afectando la región durante las próximas horas, por lo que el llamado es a mantener la calma, pero no bajar la guardia.