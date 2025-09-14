Logo InklusionSitio accesible
Piden deportación de extranjero que decapitó a hombre en Estados Unidos

Yordanis Cobos-Martínez, originario de Cuba, atacó al gerente de un motel en Dallas, Texas; el ICE asegura que el hombre cuenta con antecedentes penales.

Patrulla de Policía y de hombre que decapitó a otro en Dallas, Texas.
El hombre está detenido. |Unsplash / ICE.
Escrito por: César Contreras
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) presentó una orden para el arresto y posterior deportación de Yordanis Cobos-Martínez, quien atacó y decapitó a un hombre en un motel en Texas.

El ataque ocurrió el miércoles 10 de septiembre de 2025, cuando Cobos-Martínez, de origen cubano, admitió que usó un machete para asesinar a la víctima en Dallas. La policía lo identificó y tomó su declaración jurada donde admitió el crimen.

Hombre que decapitó a otro en hotel está detenido

La policía de Dallas identificó a Yordanis, quien está detenido sin derecho a fianza por el cargo de asesinato con agravante de amenaza de terrorismo. La dependencia señaló que Cobos-Martínez se molestó cuando la víctima, Chandra Nagamallaiah, usó a una persona no identificada para traducir su petición de no usar una lavadora descompuesta en lugar de hablar directamente con él.

Un video de vigilancia muestra a Yordanis, quien sale de la habitación del motel mientras usa un machete y ataca a Nagamallaiah. Aunque la víctima intentó huir, Cobos-Martínez continuó el ataque, incluso frente a la esposa y el hijo de la víctima.

Después de atacar a Chandra, Yordanis supuestamente colocó la cabeza del hombre en un bote de basura.

“Este vil monstruo decapitó a este hombre delante de su esposa e hijo y procedió a patear la cabeza de las víctimas contra el suelo. Este asesinato brutal de una víctima en un motel a manos de Yordanis Cobos-Martínez se podría haber evitado por completo si la Administración Biden no hubiera liberado a este inmigrante ilegal en nuestro país, ya que Cuba no lo aceptaría”, aseguró Tircia McLaughin, subsecretaria del ICE en un comunicado.

¿Qué cargos hay contra Yordanis Cobos-Martínez?

Yordanis Cobos-Martínez tiene antecedentes penales por delitos como abuso sexual infantil, hurto mayor de un vehículo, privación ilegal de la libertad y robo de vehículo, de acuerdo con el comunicado de ICE.

El hombre cuenta con una orden final de deportación a Cuba y ya había estado bajo custodia de la oficina de Dallas del ICE hasta que fue liberado el 13 de enero de 2025, aún bajo el gobierno de Joe Biden.

