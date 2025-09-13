Un atroz crimen sacudió a la comunidad de Dallas, y es que lo que empezó como una discusión por una lavadora dañada terminó con un gerente de motel decapitado; este sujeto fue identificado como Chandra Mouli Nagamallalah, un hombre de 50 años.

El sospechoso, Yordanis Cobos-Martínez, un joven de 37 años, enfrenta un cargo de asesinato con pena capital, además de que permanece detenido y sin derecho a fianza.

🇺🇸 DALLAS HORROR: ILLEGAL IMMIGRANT BEHEADS MOTEL MANAGER, KICKS HEAD "LIKE SOCCER BALL"



Yordanis Cobos-Martinez, 37, decapitated his boss with a machete after an argument about a broken washing machine at a Dallas motel.



The Cuban national chased Chandra Nagamallaiah, 50, into… pic.twitter.com/UGKn3s74Xj — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 12, 2025

¿Gerente decapitado? Esto sucedió en motel Downtown Suites

De acuerdo con el Departamento de Policía de Dallas, el crimen ocurrió durante la mañana del 10 de septiembre de 2025 en el Downtown Suites Motel, ubicado en sobre el bulevard Samuell.

El enfrentamiento comenzó cuando Cobos-Martínez discutió con Nagamallalah por una lavadora dañada; conforme a versiones de testigos señalan que el sospechoso se molestó porque el gerente no le prestaba atención y, tras salir de la habitación, regresó con un machete.

A motel worker is facing murder charges in the beheading at a motel in Dallas. Police say Yordanis Cobos-Martinez became enraged during a conversation over a broken washing machine and confronted the manager with a machete, killing her. @DavidMuir reports. https://t.co/QzCTi776bC pic.twitter.com/RzUmHI98to — World News Tonight (@ABCWorldNews) September 13, 2025

Pelea por lavadora termina Brutal ataque en Dallas

Cámaras de seguridad registraron cómo el agresor persiguió al gerente por el estacionamiento y lo atacó repetidamente, mientras la víctima intentaba refugiarse en la oficina del motel. Durante el ataque, incluso la esposa de Nagamallalah trató de intervenir, pero fue empujada por el sospechoso.

En declaración jurada, se describe que Cobos-Martínez no solo golpeó y apuñaló a la víctima, sino que también revisó sus bolsillos para robarle el teléfono y las llaves antes de decapitarlo y arrojar la cabeza a un contenedor de basura.

Horrific.



An illegal immigrant beheaded a man with a machete in front of his family in Dallas.



That illegal immigrant, Yordanis Cobos-Martinez, had previous arrests for attempting a car-jacking, assault, and indecency. He was only released from prison in January. pic.twitter.com/o5D8MAKbjV — AG (@AGHamilton29) September 13, 2025

¿Quién es Yordanis Cobos-Martínez?

La policía confirmó que Cobos-Martínez es un inmigrante indocumentado procedente de Cuba con un amplio historial criminal. Registros de ICE detallan arrestos previos por robo de vehículo, privación ilegal de la libertad, además de contacto sexual indebido con un menor.

Fue detenido sin mayores incidentes por bomberos y policías, aún cubierto de sangre y con el machete en mano; por ahora se encuentra recluido en la cárcel del condado de Dallas sin derecho a fianza.

Chandra Nagamallalah era descrito por colegas y vecinos como un hombre trabajador, además de dedicado a su familia; el caso ha generado gran conmoción en la comunidad local.

El cargo de asesinato con pena capital podría derivar en cadena perpetua o la pena de muerte, de acuerdo con la legislación de Texas. Las investigaciones continúan para esclarecer qué llevó a una discusión aparentemente menor a terminar en una de las escenas más violentas registradas en la ciudad.