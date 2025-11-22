VIDEO: Autobús arde en llamas en el Arco Norte; chofer logra evacuar a 40 pasajeros

Una mañana que prometía ser un viaje rutinario se convirtió en una experiencia traumática para decenas de personas este viernes 21 de noviembre de 2025. Un autobús de pasajeros se incendió y fue consumido en su totalidad por el fuego mientras circulaba sobre la Autopista Arco Norte, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia y un severo caos vial.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:30 horas, a la altura del kilómetro 122+300, en el tramo Ajoloapan-Pachuca con dirección hacia el estado de Puebla.

¿Qué pasó en Arco Norte, cerca de Pachuca?

De acuerdo con los reportes preliminares, la unidad de servicio turístico transportaba a aproximadamente 40 pasajeros. El fuego inició de manera sorpresiva mientras el vehículo estaba en marcha.

El operador del autobús reaccionó de inmediato al percatarse de las llamas. Detuvo la marcha en el acotamiento y activó los protocolos de seguridad, ordenando una evacuación de emergencia. Gracias a esta maniobra, las 40 personas a bordo lograron descender y alejarse antes de que el vehículo quedara completamente envuelto en fuego, resultando en un saldo blanco sin heridos de gravedad.

Así las cosas en el arco muerte, perdon, arco norte, pasando de la caseta de Pachuca. pic.twitter.com/1vTTFsIYgO — Autoboutique 1/4 de Milla (@cuartodemillamx) November 21, 2025

Captan el incendio en VIDEO del autobús de pasajeros en Arco Norte

La intensidad del incendio generó una inmensa columna de humo negro que fue visible desde varios kilómetros a la redonda, alertando a los automovilistas hasta el tramo de San Martín Texmelucan.

Elementos de la Guardia Nacional y del cuerpo de bomberos arribaron al lugar para sofocar las llamas y realizar labores de abanderamiento. Aunque el fuego fue extinguido, la unidad fue declarada pérdida total tras quedar calcinada.

El incidente provocó el cierre parcial de la circulación y largas filas de vehículos que se extendieron hasta el kilómetro 115, afectando principalmente a quienes se dirigían hacia Puebla.

Arco Norte, de norte a sur, antes de la caseta de Pachuca. pic.twitter.com/Gvyo6HSlqS — V I O L E T (@violet_lilith95) November 21, 2025

Investigan accidente en la autopista Arco Norte

Hasta el momento se desconocen las causas exactas que originaron el fuego. Sin embargo, funcionarios del transporte público de Hidalgo señalaron que se iniciará una investigación para determinar el origen del fallo mecánico o eléctrico, e indagar si la unidad podría estar vinculada al servicio del Tuzobús, aunque reportes iniciales la señalan como un transporte turístico sin rotular.

Los pasajeros afectados fueron atendidos en el lugar por servicios médicos para descartar lesiones y posteriormente continuaron su viaje en otra unidad.