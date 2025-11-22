Decenas de padres acudieron este sábado a retirar a sus hijas del Federal Government Girls’ College Zaria, un internado femenino en el norte de Nigeria, luego de que las autoridades ordenaran su evacuación inmediata de escuelas por motivos de seguridad.

Cabe decir que esta medida forma parte de una serie de cierres preventivos que han afectado a 47 escuelas en la región durante esta semana, en respuesta a amenazas recientes contra instituciones educativas. Las alumnas abandonaron el plantel cargando maletas y útiles escolares, pese a que los exámenes finales estaban programados para que comiencen el lunes.

Adamawa Government Shuts All Boarding Schools Amid Fresh Wave Of Mass Abductions In Kebbi, Niger States | Sahara Reporters https://t.co/9s483PRg9e pic.twitter.com/54dHVuPwsn — Sahara Reporters (@SaharaReporters) November 22, 2025

¿Por qué fue evacuan las escuelas de Nigeria?

De acuerdo con personal del plantel, durante la tarde del viernes, la escuela notificó a los padres de familia, para que fuera a recoger a sus hijas debido a amenazas no especificadas.

“La vida de las niñas es más importante que la educación”, aseguró Gloria Samuel, matrona del colegio, quien respaldó la decisión del gobierno ante el aumento del riesgo por las amenazas.

Más de 300 estudiantes, hombres y mujeres de entre diez y 18 años, fueron secuestrados en el segundo asalto de la semana a una escuela en #Nigeria. Los responsables deben rendir cuentas, dice @AminaJMohammed https://t.co/lMrnF0oUqf — Noticias ONU (@NoticiasONU) November 22, 2025

Padres apoyan el cierre de escuelas en Nigeria, aunque afecta el ciclo escolar

La medida ha generado impacto emocional entre las familias que habían enviado recientemente a sus hijas de regreso al internado: “Es doloroso, pero ¿qué más podemos hacer?”, dijo Balarabe Ibrahim, padre de familia.

Otro tutor, Muhammed Sambo, relató que su hija apenas había retomado clases la semana pasada antes de recibir una nueva orden de retiro.

BREAKING NEWS:

Another Mass Abduction: 52 Students Abducted by Terror*sts in Niger State



Barely four days after the abduction of 25 students in Kebbi State, one of whom miraculously escaped, Nigeria is once again plunged into another avoidable tragedy. The pattern is no longer… pic.twitter.com/ksu23FAaKh — bar ifeanyi ejiofor (@EjioforBar) November 21, 2025

Un patrón creciente: escuelas de Nigeria en la mira de grupos armados

La región norte de Nigeria enfrenta violencia recurrente por parte de bandas criminales y grupos armados que en diversas ocasiones han cometido secuestros masivos en escuelas, especialmente en internados femeninos y rurales.

Cabe señalar que estos ataques buscan presionar al gobierno mediante rescates, extorsiones, además de por control territorial. En los últimos años, múltiples incursiones han provocado el cierre temporal de centros educativos, afectando el derecho a la educación de miles de estudiantes en Nigeria.

Las autoridades no han informado cuándo se reanudarán las clases, ni si se implementarán medidas adicionales de seguridad. Mientras tanto, las alumnas permanecerán con sus familias hasta nuevo aviso. ¿Cómo puede Nigeria garantizar educación segura sin sacrificar la protección de los estudiantes?