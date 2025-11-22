Precio de la gasolina hoy 22 de noviembre: ¡Revisa antes de cargar este fin de semana!

Es sábado y el cuerpo lo sabe. Ya sea para salir a carretera, visitar a la familia o simplemente realizar las compras de la semana, el uso del automóvil es constante. Este 22 de noviembre, el precio de la gasolina se mantiene estable, pero es vital echar un ojo a los costos antes de cargar para cuidar el presupuesto del fin de semana.

Para que disfrutes tu día sin preocupaciones financieras, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el reporte actualizado con los precios promedio en el país, basándonos en los datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuál es el precio de la gasolina en México hoy 22 de noviembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.39 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.87 pesos

Diésel precio por litro: $26.30 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy sábado 22 de noviembre de 2025

Mínimo por litro: $10.99 pesos

Promedio por litro: $12.59 pesos

Máximo por litro: $14.49 pesos

¿Cuál es el precio de la gasolina en CDMX hoy 22 de noviembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.47 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $26.09 pesos

Diésel precio por litro: $26.04 pesos

Precio del litro de gasolina en Edomex hoy 22 de noviembre de 2025

Gasolina Regular precio por litro: $23.74 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.53 pesos

Diésel precio por litro: $25.94 pesos

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en Jalisco hoy 22 de noviembre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.87 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $26.54 pesos

Diésel precio por litro: $26.38 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 22 de noviembre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.37 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $27.18 pesos

Diésel precio por litro: $25.02 pesos

¿Dónde encontrar la gasolina más barata este sábado?

Si estás viajando o moviéndote por el país, recuerda que los precios cambian según la zona. Este sábado, una de las gasolinas regulares más económicas se encuentra en Río Bravo, Tamaulipas, con un precio de $21.58 pesos por litro. En contraste, la gasolina premium más cara se reporta en zonas de Guerrero, donde el litro llega a superar los $28.40 pesos.

