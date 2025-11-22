Cayó “El Diablo” de Sonora, encargado de desaparecer personas; también le dicen “El Monstruo”

Las autoridades de Sonora han asestado un golpe significativo a la estructura del crimen organizado en la capital del estado con la captura de David “N” y/o José Ramón “N”, un objetivo prioritario conocido bajo los alias de "El Diablo", “El Monstruo” o “Comandante Apá". Este sujeto es señalado como el líder de una célula criminal dedicada a la desaparición de personas y la privación ilegal de la libertad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró que un juez le dictara prisión preventiva justificada tras formularle imputación por desaparición cometida por particulares.

El Modus Operandi de "El Diablo": Patrullas clonadas y uniformes falsos

Lo que hacía particularmente peligroso a "El Monstruo" y su grupo era su método de operación para engañar y someter a sus víctimas. Las investigaciones determinaron que la célula utilizaba vehículos equipados para parecer patrullas policiales y vestimenta táctica similar a la oficial.

"Se determinó que el imputado fungía como líder de una célula criminal cuyo modus operandi consistía en el uso de vehículos con características y equipamiento similar a los empleados por corporaciones policiales, así como vestimenta con colores parecidos a los uniformes oficiales para cometer los delitos".

FGJES formula imputación y obtiene prisión preventiva contra “El Monstruo” objetivo criminal prioritario



-El señalado figura en varias carpetas de investigación por delitos contra la libertad y se atribuye el liderazgo de una célula criminal



Hermosillo, Sonora, 21 de noviembre… pic.twitter.com/ot6AtF56z6 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 21, 2025

¿Cómo fue la captura de "El Diablo" de Sonora?

La detención se llevó a cabo el pasado 19 de noviembre en Hermosillo, gracias a un operativo coordinado entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Policía Estatal (PESP) y la Policía Municipal.

"El Diablo" fue interceptado en el cruce de la calle Guadalupe Victoria y Periférico Norte, en la colonia Jesús García. Al momento de su arresto, viajaba en un vehículo con reporte de robo y portaba armas de fuego. Junto a él, fueron detenidos dos presuntos cómplices: Jesús Adolfo “N”, de 21 años, y José Manuel “N”, de 22 años.

Le dicen "El Monstruo" y tiene varios delitos en Sonora

Aunque fue detenido en flagrancia, sobre "El Monstruo" ya pesaban múltiples acusaciones. En la primera audiencia, se le imputó por la desaparición de Jesús Arturo “N”, ocurrida en julio de este año en la colonia La Metalera.

Adicionalmente, se le ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión más por delitos contra la libertad, y las autoridades advierten que podrían sumarse más cargos en las próximas horas. Su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica definitiva se resolverá en los próximos días.