¡Vinculados a proceso! Dejan ir a 4 jóvenes del Reclusorio Norte tras marcha de la ‘Generación Z’

Alrededor de las 10:00 de la noche de este viernes, cuatro jóvenes abandonaron las instalaciones del Reclusorio Norte tras haber permanecido detenidos durante una semana, derivado de los disturbios ocurridos en la marcha convocada por la llamada "Generación Z" el pasado 15 de noviembre.

A pesar de recuperar su libertad, los imputados continúan bajo la lupa de la justicia, pues un juez de control determinó su vinculación a proceso por su presunta responsabilidad en delitos cometidos durante la movilización.

Vinculación a proceso y medidas cautelares a jóvenes de la Marcha GenZ

Durante la audiencia celebrada este viernes, el juez encargado del caso analizó las pruebas presentadas y determinó vincular a proceso a cinco personas por los delitos de robo y lesiones dolosas.

Sin embargo, la autoridad judicial concedió el beneficio de llevar el proceso en libertad a cuatro de los imputados, imponiendo medidas cautelares. El proceso judicial seguirá su curso legal hasta que se determine o descarte su responsabilidad en los hechos registrados en el Zócalo capitalino.

A su salida del penal, los jóvenes, quienes mostraban señales visibles de cansancio, fueron recibidos entre abrazos y muestras de apoyo por sus familiares, quienes permanecieron en vigilia a las afueras del reclusorio durante toda la jornada a la espera de la resolución.

#Importante | Tras una semana detenidos por los hechos del #15N, cuatro jóvenes quedaron en libertad luego de su audiencia en el Reclusorio Norte.



Aunque fueron vinculados a proceso, podrán seguirlo fuera del penal.



El saldo legal de la marcha del 15 de noviembre

La movilización del pasado 15 de noviembre, marcada por momentos de tensión y confrontaciones, dejó un saldo inicial de 29 personas detenidas y 84 policías lesionados.

Hasta el momento, la situación jurídica de los involucrados se ha definido de la siguiente manera:



Total de vinculados: Al cierre de las audiencias de este viernes, 18 personas han sido vinculadas a proceso por delitos como tentativa de homicidio, lesiones y resistencia de particulares.

Al cierre de las audiencias de este viernes, han sido vinculadas a proceso por delitos como tentativa de homicidio, lesiones y resistencia de particulares. Prisión Preventiva: No todos corrieron con la misma suerte. Un hombre de 27 años permanecerá en el Reclusorio Norte debido a que no pudo acreditar su domicilio en la Ciudad de México, enfrentando cargos por robo y lesiones dolosas. Asimismo, otra persona se mantiene en prisión preventiva acusada del delito de tentativa de homicidio en contra de policías.

No todos corrieron con la misma suerte. Un hombre de 27 años permanecerá en el Reclusorio Norte debido a que no pudo acreditar su domicilio en la Ciudad de México, enfrentando cargos por robo y lesiones dolosas. Asimismo, otra persona se mantiene en prisión preventiva acusada del delito de en contra de policías. Medidas Cautelares: El resto de los procesados (16 en total tras las últimas audiencias) enfrentarán sus juicios en libertad, con condiciones como la firma periódica quincenal ante la unidad de supervisión de medidas cautelares.

Las autoridades capitalinas continúan con las investigaciones, reclasificando algunos delitos iniciales y canalizando faltas menores a los Juzgados Cívicos, mientras los procesos penales de los 18 imputados avanzan en los tribunales.