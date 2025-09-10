Caos en París: incendio en edificio obliga a evacuar en medio de protestas de ‘Bloquearlo Todo’

Un incendio en un edificio del centro de París obligó a la evacuación de decenas de personas durante la mañana de hoy miércoles 10 de septiembre; las autoridades aún investigan las causas del incendio, sin descartar ninguna hipótesis.

De acuerdo con la Policía de París, el siniestro se desató mientras en las inmediaciones se llevaba a cabo una manifestación del movimiento “Bloquearlo Todo”, lo que elevó la tensión en la capital francesa.

Un restaurant est en feu à Châtelet les Halles à Paris à la suite des tensions.#BloquonsTout #10septembre pic.twitter.com/lssYrhlzK0 — Luc Auffret (@LucAuffret) September 10, 2025

Las autoridades confirmaron que varias unidades de bomberos fueron enviadas al lugar y que posteriormente lograron contener las llamas después de varias horas de intensas labores. El edificio y sus alrededores fueron acordonados para garantizar la seguridad tanto de los residentes como de los transeúntes.

La policía parisina evacuó de inmediato a las personas que se encontraban dentro del edificio y en las zonas cercanas. Conforme a reportes preliminares, no se registraron víctimas mortales ni heridos de gravedad, aunque algunas de las personas fueron atendidas debido a la inhalación de humo.

¿Qué es el movimiento “Bloquearlo Todo” en Francia?

Cabe decir que este incendio coincidió con las manifestaciones convocadas por el movimiento “Bloquearlo Todo”, que durante la jornada de este miércoles, realizó diversas protestas en varias ciudades de Francia. Estas movilizaciones buscan presionar al gobierno galo con bloqueos de calles, carreteras, además de zonas estratégicas.

La simultaneidad del incendio con las protestas generó confusión, además de especulación en redes sociales, aunque por ahora no existe evidencia de que ambos hechos estén relacionados.

París, en alerta máxima

Con este nuevo siniestro, París vuelve a estar bajo la lupa internacional, ya que vive movilizaciones sociales con emergencias urbanas en una jornada marcada por el caos, ante la situación, la Prefectura de Policía le pidió a los ciudadanos evitar la zona afectada y mantenerse atentos a las indicaciones oficiales.

El incendio en el centro de París, que sucedió en pleno día de protestas, deja abierta una pregunta clave: ¿está preparada la capital francesa para responder de manera efectiva a emergencias simultáneas que ponen en jaque la seguridad de miles de personas?