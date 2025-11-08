¡Tragedia en Turquía! VIDEO del devastador incendio en un depósito de perfumes

Una tragedia estremeció el noroeste de Turquía este sábado 8 de noviembre de 2025, cuando un incendio en un depósito de perfumes dejó seis personas muertas y una más gravemente herida, según informaron las autoridades locales.

Este siniestro se desató alrededor de las 9:00 de la mañana (hora local) en el distrito de Dilovasi, en la provincia de Kocaeli, una zona industrial cercana a Estambul. Las brigadas de emergencia lograron controlar las llamas en aproximadamente una hora, pero el saldo resultó fatal.

¿Qué provocó el incendio en el depósito de perfumes en Turquía?

De acuerdo con el gobernador de Kocaeli, Ilhami Aktas, el origen de las llamas aún no ha sido determinado, pero ya se inició una investigación oficial para esclarecer las causas de la tragedia. El gobernador confirmó que seis personas murieron en el lugar, y que una persona más está siendo atendida en un hospital cercano por quemaduras e inhalación de humo.

“El incendio fue sofocado rápidamente, pero lamentablemente tenemos víctimas. Se ha iniciado una investigación para determinar cómo comenzó”, declaró Aktas ante medios locales.

Incendio en Turquía: testigos relatan momentos de horror

Un testigo entrevistado por medios turcos aseguró que escuchó una fuerte explosión antes de que el fuego se propagara: “De repente, todo explotó. Vi a una persona en llamas y se escuchaban gritos… pero no podíamos hacer nada”, narró visiblemente afectado.

Imágenes difundidas por medios locales y en redes sociales muestran una enorme columna de humo negro elevándose sobre la zona industrial, mientras bomberos y equipos de rescate trabajaban intensamente para evitar que las llamas alcanzaran otras fábricas cercanas.

Autoridades prometen una investigación a fondo

El Ministerio del Interior de Turquía anunció que inspectores especializados en incendios industriales ya trabajan en la zona para determinar si el siniestro se debió a una falla técnica, negligencia humana o almacenamiento inadecuado de materiales inflamables.

La fábrica de perfumes pertenecía a una empresa local dedicada a la producción y exportación de fragancias. Hasta el momento, no se han revelado las identidades de las víctimas.

El incendio en Dilovasi vuelve a poner sobre la mesa la seguridad en los complejos industriales de Turquía, donde se han registrado varios accidentes en los últimos años; mientras la investigación avanza, la pregunta es inevitable: ¿podría haberse evitado esta tragedia?