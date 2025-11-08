Logo InklusionSitio accesible
Mujer guatemalteca muere tras recibir un disparo al llegar a trabajar a la casa equivocada en Estados Unidos

Una mujer guatemalteca murió al recibir un disparo en la cabeza tras llegar por error a una casa en Indiana, Estados Unidos, donde creía que debía trabajar.

Guatemalteca muere tras disparo al llegar a una casa equivocada para trabajar en Estados Unidos
María Florinda Ríos Pérez, guatemalteca muere tras disparo al llegar a una casa equivocada para trabajar en Estados Unidos|Especial
Escrito por: Alejandra Gómez

Con información de: Agencias

Una mujer guatemalteca identificada como María Florinda Ríos Pérez de Velásquez, de 32 años, perdió la vida en un trágico incidente ocurrido en Whitestown, Indiana, Estados Unidos, luego de recibir un disparo en la cabeza cuando llegó por error a una vivienda en la que creía debía trabajar; María trabajaba junto con su esposo.

Mujer se equivoca de casa y recibe un disparo en la cabeza

De acuerdo con el Departamento de Policía Metropolitana de Whitestown, los hechos ocurrieron la mañana del miércoles, cuando Ríos Pérez y su esposo, integrantes de un equipo de limpieza, acudieron a una dirección donde se suponía tenían asignado un servicio.

Sin embargo, la pareja habría llegado por equivocación a otro domicilio. En el lugar, la mujer fue alcanzada por un disparo que le provocó la muerte de manera inmediata.

La Oficina del Forense del condado de Boone identificó oficialmente a la víctima el jueves y confirmó, tras la autopsia, que la causa del fallecimiento fue un homicidio debido a una herida de bala en la cabeza.

No obstante, las autoridades aclararon que el término “homicidio” corresponde a una clasificación médica y no implica necesariamente culpabilidad legal o intención criminal.

De acuerdo con CNN, hasta el momento, la Policía no ha informado quién realizó el disparo ni si hay personas detenidas.

En un comunicado difundido este viernes, la corporación señaló que no revelará el nombre del propietario de la vivienda, pues se trata de un caso “complejo, delicado y en constante evolución”.

Dejó a una familia y era conocida por sus labores domésticas

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó que brinda acompañamiento consular, legal y migratorio a la familia de la víctima.

La institución detalló que Ríos Pérez, originaria de Quetzaltenango y residente de Indianápolis, dejó en orfandad a cuatro hijos y era reconocida por su trabajo en labores domésticas.

Las autoridades locales y la fiscalía del condado de Boone mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas del incidente y posibles responsabilidades penales.

