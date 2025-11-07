Logo InklusionSitio accesible
¡Infame! Cadena perpetua a enfermero alemán que asesinó a 10 pacientes para “reducir carga de trabajo”

Un tribunal alemán condenó a prisión de por vida a un enfermero identificado como Ulrich S. por el asesinato de diez pacientes en una clínica de cuidados paliativos.

inyección
El tribunal de Aquisgrán emitió la sentencia de cadena perpetua para el enfermero Ulrich S.|Pixabay
Escrito por: Jimena Romero Escamilla

Con información de: Reuters

La Audiencia Provincial de Aquisgrán (oeste de Alemania) condenó este miércoles a cadena perpetua al enfermero alemán Ulrich S. , de 44 años, por el asesinato de diez pacientes en una clínica de cuidados paliativos en la localidad de Würselen.

El tribunal siguió la petición de la Fiscalía, que había solicitado la pena máxima para el acusado, al que también declaró culpable de 27 intentos de asesinato. Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2023 y mayo de 2024.

Los mató para reducir su carga de trabajo

Según se detalló en el acta de acusación, el enfermero inyectaba a sus pacientes fuertes barbitúricos (medicamentos para relajarse) mezclados con analgésicos. Las víctimas eran en su mayoría adultos mayores en fase terminal, que requerían cuidados constantes y complejos.

El motivo detrás de los crímenes fue la búsqueda de la comodidad personal pues su objetivo era inmovilizar a quienes necesitaban cuidados para tener la menor cantidad de trabajo posible durante sus turnos nocturnos.

El enfermero, que trabajaba "sin entusiasmo ni motivación", se mostró "irritado" por las constantes necesidades de los pacientes. La Fiscalía lo describió como alguien que se autodenominó como en el "dueño de la vida y de la muerte".

Posibles víctimas adicionales

La investigación se basó en una acumulación anómala de muertes durante los turnos de Ulrich S. y en el testimonio de familiares que observaron la aplicación de inyecciones injustificadas a pacientes dormidos.

La sentencia dictaminó que la culpabilidad del condenado es "particularmente grave", lo que dificultará enormemente cualquier posibilidad de libertad condicional después de los 15 años de reclusión.

Las autoridades continúan investigando al enfermero por otros casos sospechosos en lugares donde trabajó previamente, lo que sugiere que el número total de víctimas podría ser mayor y podría derivar en un segundo juicio.

