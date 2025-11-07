María Corina Machado agradece a Trump por “ataques” al narcoterrorismo; acusa a Maduro de haber “empezado la guerra”

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado reafirmó su apoyo a las acciones ejecutadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Caribe, dirigidas a combatir las redes de narcotráfico presuntamente vinculadas al régimen de Nicolás Maduro.

Durante un foro organizado por Estados Unidos, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, no solo agradeció al estadounidense, también hizo una propuesta para convertir a Venezuela en el nuevo centro de innovación mundial.

🇻🇪🔥 María Corina: “Maduro inició esta guerra y el presidente Trump la terminará”



🇺🇸 Desde el America Business Forum, la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, aseguró que el régimen chavista “le declaró la guerra al pueblo venezolano” y… pic.twitter.com/4jzYonTO4D — EVTV (@EVTVMiami) November 5, 2025

Agradecimientos a Trump

En su intervención durante un foro de negocios en Miami, Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, fue enfática al describir la situación en Venezuela.

"La estrategia del presidente Trump hacia esa estructura narcoterrorista criminal es absolutamente correcta, porque Nicolás Maduro no es un jefe de Estado legítimo, es el jefe de esta estructura narcoterrorista que ha declarado la guerra al pueblo venezolano y a las democracias de la región," declaró la líder opositora.

Venezolanos presentes junto a María Corina Machado en el America Business Forum, acompañados también de millones de compatriotas conectados digitalmente desde distintas partes del mundo, unidos por la esperanza y el compromiso con la libertad de Venezuela. pic.twitter.com/8i5xxiiyuV — Omar Gonzalez Moreno (@omargonzalez6) November 5, 2025

Machado agradeció públicamente al mandatario estadounidense por los operativos, que incluyen el ataque y la neutralización de lanchas sospechosas de transportar droga.

En un mensaje contundente, la opositora afirmó que estas acciones son necesarias "para proteger millones de vidas de ciudadanos estadounidenses, latinoamericanos y por supuesto, venezolanos."

Continúan con la lucha por Venezuela

Las declaraciones de Machado se dan en un contexto de creciente presión internacional que tiene varios a países latinoamericanos en un conflicto debido a los fuertes operativos militares del presidente americano.

La posición de la venezolana se alinea con la estrategia de "máxima presión" impulsada por Washington, que busca desmantelar las fuentes financieras y logísticas del régimen chavista.

#AHORA | María Corina Machado brilla en el America Business Forum en Miami, junto a Trump, Milei y Messi. Una venezolana que deja el nombre del país en alto, donde se habla de liderazgo, libertad y futuro. 💪🇻🇪 pic.twitter.com/6jm3A5KCNW — freddyzur (@freddyzur) November 5, 2025

"Maduro comenzó esta guerra y el presidente Trump la está terminando," sentenció Machado, quien agregó que la comunidad internacional finalmente está reconociendo la "verdadera naturaleza" de un régimen que por años oprimió a los venezolanos y convirtió al país en una "cabeza de puente" del crimen organizado y el narcotráfico.

La líder opositora concluyó que la lucha por la transición se llevará a cabo de todos modos, y que el régimen se está quedando "sin energía, sin dinero" y está "a punto de colapsar."