Muere reina de belleza Alison Montaño, recién nombrada Señorita Teocaltiche en Jalisco

Una ola de conmoción y tristeza recorre la región de Los Altos de Jalisco tras confirmarse la trágica muerte de Alison Montaño Guerrero, quien apenas una semana antes, el 30 de octubre, había sido investida como la nueva soberana de belleza del municipio de Teocaltiche. La joven perdió la vida en un fatal percance automovilístico que también cobró la vida de su pareja sentimental.

Ayuntamiento expresó su consternación y homenajeó la memoria de Alison Montaño

La noticia del inesperado fallecimiento de la reina de belleza fue recibida con profundo pesar por las autoridades locales. El Gobierno Municipal de Teocaltiche emitió un comunicado oficial manifestando su consternación por la pérdida de Alison, a quien describieron como una joven modelo y un estandarte de virtudes.

En su mensaje, el ayuntamiento enfatizó que Montaño Guerrero quedará en la memoria colectiva como la personificación de la elegancia y la integridad de su ciudad natal.

Alison Montaño, reina de belleza de Teocaltiche, falleció junto a su pareja

El dolor por la repentina partida de la joven y su novio, identificado como Jesús Eduardo Severiano, trascendió las fronteras municipales. Diversas alcaldías pertenecientes a la región de Los Altos de Jalisco utilizaron sus plataformas digitales para expresar sus condolencias a las familias y a la comunidad teocaltichense.

El lamentable suceso que terminó con la vida de Alison Montaño ocurrió durante la jornada del viernes en la carretera que conecta los municipios de Jalostotitlán y Teocaltiche.

De acuerdo con los detalles proporcionados, la pareja viajaba en un vehículo particular cuando sufrieron una colisión frontal de gran magnitud contra un camión de carga pesada. La violencia del encontronazo fue tal que tanto la joven soberana como su acompañante perdieron la vida de manera instantánea en el lugar del impacto.

