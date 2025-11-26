VIDEOS | Hong Kong arde: Masivo incendio devora edificios de departamentos y deja 13 muertos

Un incendio ocurrido el miércoles 26 de noviembre de 2025 afectó varios edificios altos en un complejo habitacional de Hong Kong, en el distrito de Tai Po, lo que causó al menos 13 muertes y dejó a varios residentes atrapados, según las autoridades locales.

Videos: las llamas brotan intensamente de cinco edificios en Hong Kong

Videos difundidos en redes sociales muestran cinco edificaciones cercanas en llamas, con flamas que brotan intensamente de muchas ventanas de los apartamentos.

Los bomberos tuvieron que trabajar desde camiones con escaleras elevadas para lanzar agua y así controlar las llamas que se extendían rápidamente.

🇭🇰 | URGENTE: El número de muertos por el incendio en Hong Kong asciende a 13, según el gobierno.

pic.twitter.com/dPm4gq7yYn — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 26, 2025

Factores que dificultan el control del incendio

El incendio provocó una columna intensa de fuego y humo denso, alimentado por andamios de bambú y redes de construcción instalados en el exterior del complejo en el distrito de Tai Po.

Este lugar, en la zona suburbana al norte de Hong Kong, concentra ocho bloques con casi 2 mil departamentos. La estructura temporal para obras complicó las labores de rescate y combate.

El incendio dejó más de 10 muertos.|Reuters.

Andamios de bambú: el factor que propagó el incendio en Tai Po

El Departamento de Servicios de Bomberos de la localidad informó que el fuego fue catalogado de nivel 4, segundo nivel más alto en la escala de gravedad.

La policía recibió múltiples reportes de personas atrapadas en los edificios afectados.

Además, Tai Po está cerca de la frontera con Shenzhen, en China continental, y las autoridades hongkonesas han advertido sobre los riesgos del uso de andamios de bambú, comunes en trabajos de construcción y planean eliminarlos en proyectos públicos debido a problemas de seguridad.