Tribunal Federal de Brasil ordena a Jair Bolsonaro cumplir inmediatamente su sentencia de 27 Años

El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) ordenó que el expresidente Jair Bolsonaro comience a cumplir la sentencia que le fue impuesta por el caso del intento de golpe de Estado. El ministro Alexandre de Moraes, relator del proceso, determinó la conclusión del proceso penal y declaró firme la condena.

La decisión se tomó luego de que la defensa del expresidente no presentara nuevos recursos de aclaración dentro del plazo estipulado.

Jair Bolsonaro ordered by Brazil's Supreme Court to begin serving a 27-year prison sentence for plotting an attempted coup in 2022. https://t.co/2dQn1PRFTq — CNN Breaking News (@cnnbrk) November 25, 2025

Condenado a 27 Años por complot golpista

Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión tras ser hallado culpable de cinco cargos graves. Todos estos cargos están relacionados con su intento de aferrarse al poder y desconocer el resultado de las elecciones de 2022, en las que fue derrotado.

El fallo ha sido un hito en la historia política de Brasil, marcando el fin de la impunidad para altos cargos.

PLANTÃO HISTÓRICO! Bolsonaro preso definitivamente por tentativa de golpe. Não esqueceremos as 700 mil vidas perdidas na pandemia. Enquanto famílias choravam, Bolsonaro zombava das pessoas. Não esqueceremos!



Lugar de golpista e genocida é na prisão!pic.twitter.com/ghAuRjT4Tl — Natália Bonavides (@natbonavides) November 25, 2025

Sin recursos de última instancia: El fin del plazo

La orden de cumplimiento se ejecutó porque, según el ministro Moraes, no existe previsión legal para la presentación de otros recursos. Aunque el plazo para los "recursos de infracción" finalizaba el miércoles, la Corte entendió que este tipo de recurso solo es válido si los acusados hubieran recibido al menos dos votos a favor de la absolución.

Dado que solo el ministro Luiz Fux votó a favor de absolver a Bolsonaro, no se cumplió esta condición, agotando así las vías de apelación.

Brazil's Supreme Court ordered former President Jair Bolsonaro to begin a 27-year prison sentence for plotting a coup in 2022 https://t.co/T0Cm0IxI70 pic.twitter.com/cxXP6aKTbZ — Reuters (@Reuters) November 26, 2025

Detención en la policía federal por riesgo de fuga

Bolsonaro deberá cumplir su sentencia en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia. El expresidente ya se encontraba en ese lugar desde el sábado pasado bajo prisión preventiva.

Esta detención preventiva se dictaminó bajo la acusación de obstruir las investigaciones al intentar violar su tobillera electrónica, lo que elevó su riesgo de fuga.

Carlos Bolsonaro visita o pai na PF.

“30 minutos.

Cronometrados.

Abraço meu pai chorando, magro, destruído.

Ex-Presidente do Brasil tratado como lixo.

Brasil 2025.

Queima no peito.



Anistia já! pic.twitter.com/cWZ5sB67iF — Denise X (@denise_mury) November 25, 2025

Generales y Exministros trasladados a prisión

La orden de cumplimiento de pena también afectó a otros altos funcionarios implicados en el complot. Los generales y exministros Augusto Heleno (exministro de la Secretaría de Seguridad Institucional) y Paulo Sérgio Nogueira (exministro de Defensa) fueron trasladados a primera hora de la tarde.

Ambos exfuncionarios fueron enviados al Comando Militar del Planalto para comenzar a cumplir sus respectivas sentencias.