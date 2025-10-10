¡Fatal accidente! Incendio en edificio deja tres muertos en Chicago

Autoridades reportaron un incendio en un edificio que dejó un saldo de tres muertos y tres heridos en Chicago, Illinois. Entre los afectados, también se registraron tres gatos fallecidos y varias mascotas desaparecidas.

La policía de Chicago dijo que los bomberos respondieron al llamado de emergencia durante la madrugada, después de que la alarma de incendio se activara en los departamentos.

Al percatarse de la magnitud del incendio, los socorristas pidieron apoyo y el Departamento de Incendios envió cien bomberos y cinco ambulancias.

2-11 Alarm / EMS Plan 1 @ 7000blk N Rockwell. Fire in the rear of a 4sty 100x125 apartment building. pic.twitter.com/Rg0B4QDN7S — Chicago Fire Media (@CFDMedia) October 9, 2025

Víctimas lograron escapar

El Departamento de Incendios de Chicago informó que las escaleras estaban en llamas y la única forma de escapar era por las ventanas. Oficiales dijeron que al menos dos residentes saltaron y resultaron gravemente heridos. Entre los lesionados está una joven y un niño que fue trasladado al hospital rápidamente.

Se rescataron al menos seis personas que se encontraban en las escaleras.

Fire investigators are beginning the task of seeking cause & origin of a deadly fire in a 4-story apartment building in the 7000 block of N. Rockwell. The rear outside stairwell is burned away w/heavy sooting on most floors. The roof is in as well. More at https://t.co/vhbRxCcLib pic.twitter.com/cf485CS5vg — Kris Habermehl (@KrisHabermehl) October 9, 2025

Abren investigación

Después del terrible suceso acontecido en el vecindario de West Ridge, el Departamento de Policía de Chicago abrió una investigación para determinar las causas del incendio.

Bomberos y policías estuvieron todo el día en el lugar de los hechos, buscando a los desaparecidos e investigando más sobre lo que sucedió en el lugar.