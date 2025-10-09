Logo InklusionSitio accesible
El primer paso por la paz: Hamás e Israel confirman acuerdo para poner fin a la guerra

Hamás e Israel llegan a un acuerdo para poner fin a la guerra, así lo confirman los líderes negociadores de ambas partes en el conflicto.

FILE PHOTO: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends a joint press conference with U.S. President Donald Trump (not pictured) in the State Dining Room at the White House in Washington, D.C., U.S., September 29, 2025.
Escrito por: Jimena Romero Escamilla

Con información de: Agencias

Hamás e Israel llegan a un primer acuerdo para poner fin a la guerra, así lo confirman los líderes negociadores de ambas partes.

El primer paso para poner fin a la guerra entre Hamás e Israel fue confirmado por el líder negociador de Hamás, Khalil Al- Hayya y el Gobierno Israelí. Ambos grupos anunciaron el alto al fuego y un intercambio de prisioneros, esto tras la mediación de Estados Unidos y otros países como Egipto, Qatar y Turquía.

En Israel ya hay celebración ante el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás que derivaría en la liberación de los rehenes que mantienen secuestrados en Gaza y un cese al fuego.

Se espera que Donald Trump viaje a Egipto para firmar el acuerdo y liberar a los rehenes el próximo 13 o 14 de octubre.

Información en desarrollo...

