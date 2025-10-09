El primer paso por la paz: Hamás e Israel confirman acuerdo para poner fin a la guerra

Hamás e Israel llegan a un primer acuerdo para poner fin a la guerra, así lo confirman los líderes negociadores de ambas partes.

The government has just now approved the framework for the release of all of the hostages – the living and the deceased. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

El primer paso para poner fin a la guerra entre Hamás e Israel fue confirmado por el líder negociador de Hamás, Khalil Al- Hayya y el Gobierno Israelí. Ambos grupos anunciaron el alto al fuego y un intercambio de prisioneros, esto tras la mediación de Estados Unidos y otros países como Egipto, Qatar y Turquía.

Israel and the Palestinian militant group Hamas signed an agreement to free Israeli hostages in exchange for Palestinian prisoners, in the first phase of President Trump's initiative to end war in Gaza https://t.co/sUhswZmT5v pic.twitter.com/ZjBGoyKu2F — Reuters (@Reuters) October 9, 2025

En Israel ya hay celebración ante el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás que derivaría en la liberación de los rehenes que mantienen secuestrados en Gaza y un cese al fuego.

Se espera que Donald Trump viaje a Egipto para firmar el acuerdo y liberar a los rehenes el próximo 13 o 14 de octubre.

Información en desarrollo...