Dina Boluarte en la Mira: el Congreso de Perú presenta cuatro mociones de vacancia

Las principales fuerzas políticas de Perú presentaron este jueves ante el Congreso cuatro mociones de vacancia para que la presidenta Dina Boluarte sea sometida a juicio político de destitución ante la severa crisis de inseguridad, de acuerdo con documentos radicados en plenaria.

Congresistas de siete de las 12 bancadas con representación parlamentaria entregaron las mociones de vacancia, para que sean debatidas y votadas en la noche.

Mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte

Las solicitudes se fundamentan en la figura de “permanente incapacidad moral”, argumentando que su gobierno no ha actuado con eficacia frente al aumento de la inseguridad en el país.

La primera moción fue presentada por 35 congresistas pertenecientes a siete bancadas, según informó el Congreso.

Quién es Dina Boluarte, la presidenta de Perú bajo presión por una moción de vacancia en el Congreso https://t.co/VTcRzZlSia — CNN en Español (@CNNEE) October 10, 2025

A esa iniciativa se sumaron otras tres: una liderada por la legisladora Norma Yarrow; otra promovida por 28 parlamentarios de la bancada Juntos Por el Perú, Voces del Pueblo y otros; y una cuarta respaldada por 27 legisladores encabezados por la bancada Socialista y aliados.

De acuerdo con CNN, la bancada de Renovación Popular compartió en redes sociales que comenzó a recolectar firmas para una de estas mociones, señalando que responden al “clamor de millones de peruanos que padecen el abandono del Gobierno frente al flagelo de la delincuencia y el crimen”.

Violencia en Perú

Las críticas contra la administración de la presidenta Boluarte aumentaron tras un atentado ocurrido la noche del miércoles en Lima, donde cinco personas, entre ellas cuatro músicos, resultaron heridas durante un concierto de la agrupación Agua Marina.

🇵🇪Atentado Contra Agua Marina en Concierto: Perú exige seguridad y justicia, la música no se calla ante la delincuencia.https://t.co/4htT5pOWxF pic.twitter.com/f0w3sT0RMh — @prensaperupe (@prensaperupe) October 9, 2025

Una de las bandas más famosas del país, resultaron heridos durante la noche del miércoles después de que fuera atacada con disparos de armas de fuego mientras ofrecía un concierto en un local militar de Lima.

Dieron a conocer que dos de los heridos son los hermanos Quiroga Querevalú, fundadores de la agrupación, uno de ellos con una herida de bala en un muslo y otro con tres impactos de bala, uno de ellos en el tórax.