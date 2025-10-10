Terremoto de magnitud 7.4 sacude Filipinas; es el segundo en dos semanas

Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió la región sur de Filipinas, generando momentos de pánico entre la población y alerta por posibles réplicas. El movimiento telúrico se registró a las 09:43 de la mañana, hora local, con epicentro en el mar de Filipinas, cerca de la costa de la Región de Dávao.

De acuerdo con el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs), el temblor tuvo una profundidad de 58 kilómetros, considerada poca profunda, lo que hizo que el movimiento se sintiera con mayor fuerza cerca del epicentro. Por fortuna, hasta el momento no se reportan víctimas ni daños graves, aunque las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles réplicas.

Autoridades activaron la alerta de tsunami en Indonesia. Piden a la población que se mantenga informada.

🌏⚡ ¡Alerta en Filipinas! Así vivieron los habitantes el #sismo de 7.4 grados en el país. Este movimiento activó la alerta de tsunami ⚠️ pic.twitter.com/7wPOZE6WKd — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 10, 2025

El terremoto se sintió con fuerza en Luzón, La Unión y Baguio

El Phivolcs detalló que el terremoto se percibió también en el norte del país, especialmente cerca de la isla de Luzón, donde se registró otro movimiento a 23 kilómetros de profundidad, con epicentro a solo 3 kilómetros de la provincia de La Unión.

En ciudades como Baguio se reportó una intensidad de grado V, mientras que en La Unión se percibió con intensidad IV, provocando que muchos habitantes desalojaran viviendas, oficinas y escuelas como medida preventiva.

Las autoridades locales advirtieron que podrían presentarse réplicas en las próximas horas y exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales, evitar zonas de riesgo y preparar mochilas de emergencia.

