¿Qué es la influenza aviar AH7N3 y cómo se transmite? Brote detectado en granja de Nuevo León

Recientemente, se detectó un brote de influenza aviar AH7N3 en una granja comercial ubicada en el municipio de Marín, Nuevo León, así lo informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

Si bien este virus no representan gran riesgo para los humanos, a continuación te explicamos qué es este tipo de influenza y cómo se transmite.

¿Qué es la influenza aviar AH7N3?

La influenza aviar AH7N3 es un subtipo del virus de la gripe que afecta principalmente a las aves, especialmente a las de corral como pollos y pavos.

Se trata de una enfermedad altamente contagiosa entre aves, y aunque existen varios tipos de influenza aviar, esta variante tiene gran capacidad de propagación en granjas avícolas.

Se transmite principalmente a través del contacto directo entre especies infectadas y sanas. Sin embargo, también puede propagarse por medio de:



Excremento contaminado.

Agua o alimento compartido entre aves infectadas.

Equipos, ropa y calzado contaminado de personas que entran a las granjas.

Por eso, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) activó protocolos para contener el brote en Marín, Nuevo León, y ha comenzado el monitoreo de las granjas ubicadas en un radio de 10 kilómetros.

¿Se puede transmitir en humanos la influenza aviar AH7N3?

Hasta ahora, el brote registrado en Nuevo León no representa un riesgo para los humanos, ya que la cepa detectada no es la misma que provocó la muerte de una pequeña en Coahuila el pasado 8 de abril; además no hay evidencia de transmisión de humano a humano.

Sin embargo, la influenza aviar en general sí puede infectar a personas en casos muy raros, principalmente cuando hay contacto prolongado y sin protección con aves enfermas.

En esos casos extremos, los síntomas pueden parecerse a los de una gripe común, pero también pueden incluir conjuntivitis, fiebre alta y dificultades respiratorias.

♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias La pequeña de 3 años diagnosticada con Influenza Aviar H5N1 perdió la vida en un hospital de Torreón debido a falla multiorgánica. La Secretaría de Salud aún investiga la fuente del contagio. Hasta ahora, no hay más casos identificados La información en #HechosMeridiano

Medidas para protegerse la influenza aviar AH7N3

El Senasica recomienda reforzar medidas de bioseguridad para evitar que el virus se propague fuera de las granjas, las cuales incluyen:



Evitar el ingreso de aves silvestres.

Limitar el acceso de personas externas a la granja.

Usar ropa y calzado exclusivo para la zona de trabajo.

Revisar instalaciones en busca de posibles accesos para fauna o virus.

Síntomas de la gripe aviar y cómo prevenirla

Aunque los humanos no corren riesgo directo en este brote, nunca está de más conocer los síntomas generales de la gripe aviar en personas: