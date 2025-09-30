Policías de la CDMX rescatan y trasladan de emergencia a perrito herido con un machete en Tlalpan

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) rescataron y brindaron auxilio a un perrito que fue encontrado con graves lesiones, presuntamente ocasionadas con un machete, en calles de la alcaldía Tlalpan. El rescate, que fue posible gracias a un reporte ciudadano a través de un chat vecinal, culminó con el traslado del “lomito” a una clínica veterinaria para salvarle la vida.

La Brigada de Vigilancia Animal (BVA) ya ha tomado conocimiento del caso y dará seguimiento al estado de salud del canino para, posteriormente, trasladarlo a sus instalaciones en Xochimilco.

¿Qué pasó con el perrito herido con un machete? Vecinos denuncian el caso

La emergencia se activó cuando los uniformados de la SSC recibieron una denuncia a través de un chat vecinal, alertando sobre un perro herido en la colonia Pedregal de San Nicolás, Primera Sección. Los oficiales se dirigieron de inmediato a la esquina de la calle Popolna y la avenida Maní.

En el lugar, una mujer les solicitó el apoyo y les señaló al perrito, que presentaba varias heridas graves. La denunciante indicó que las lesiones parecían haber sido provocadas por un machete.

Ante la gravedad de las heridas, los policías, en coordinación con personal de Protección Civil de la alcaldía, actuaron de inmediato. Con sumo cuidado, colocaron al “lomito” en una transportadora y lo subieron a una patrulla para trasladarlo de urgencia a la clínica veterinaria de la alcaldía Tlalpan, donde comenzó a recibir la atención médica correspondiente.

#TarjetaInformativa | #BVA | Oficiales de la #SSC, en respuesta a un reporte ciudadano realizado a través de un chat vecinal, trasladaron a un canino que fue encontrado con lesiones, al parecer, ocasionadas con un machete, a una clínica veterinaria para su atención médica… pic.twitter.com/0Hm7iCgfkx — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 30, 2025

Brigada de Vigilancia Animal interviene para rescatar a perrito de Tlalpan

La Brigada de Vigilancia Animal de la SSC también acudió al llamado para tomar conocimiento del caso. Esta unidad especializada se encargará de dar seguimiento al tratamiento médico del perrito y, una vez que su condición lo permita, lo trasladará a sus instalaciones en la alcaldía Xochimilco para continuar con su recuperación bajo observación y cuidados especializados.

Hasta el momento, se desconoce el motivo por el cual el perrito presentaba las heridas con machete. Ya se realizan las indagatorias pertinentes para saber si se debe a un posible caso de maltrato animal y cómo es que llegó a este lugar el perrito.