Pánico en Metro CDMX: Sujeto discute en las escaleras, saca una pistola y dispara fuera de Centro Médico

Un hombre de 54 años, quien portaba una identificación de una dependencia militar, fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) tras realizar una detonación de arma de fuego a las afueras de la estación Centro Médico del Metro CDMX, en la alcaldía Cuauhtémoc. El disparo ocurrió después de que el sujeto sostuviera una acalorada discusión con otra persona en las escaleras de la estación.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, pero el incidente provocó una rápida movilización policial que culminó con la captura del responsable.

¿Qué pasó en Centro Médico? Reportan disparos dentro del Metro CDMX

De acuerdo con el reporte oficial, todo comenzó con una disputa verbal. Un ciudadano denunció a los policías que, mientras se encontraba en las escaleras del Metro Centro Médico, tuvo una discusión con un sujeto. La riña escaló a tal punto que el ahora detenido desenfundó un arma de fuego y disparó hacia el suelo en el exterior, para después intentar huir.

Alertados por los operadores del C2 Centro sobre los disparos en la avenida Cuauhtémoc y el Eje 3 Sur, en la colonia Roma Sur, oficiales de la SSC acudieron de inmediato al punto. Con la descripción del agresor proporcionada por la víctima, implementaron un dispositivo de búsqueda.

#CDMX |🚨Un sujeto fue detenido luego de realizar detonaciones dentro de la estación Centro Médico del @MetroCDMX.



Al parecer, discutía con un hombre cuando sacó su arma y disparó al piso. pic.twitter.com/0Ii5Vyork2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 30, 2025

Momentos después, lograron ubicar al probable responsable. Tras realizarle una revisión de seguridad, le encontraron en su poder un arma de fuego corta con 28 cartuchos útiles, distribuidos en tres cargadores. Además, el hombre portaba una identificación vigente de una dependencia federal militar.

El implicado, de 54 años, fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e investigará la portación del arma y el motivo de la agresión, según informó la SSC CDMX en una tarjeta informativa.

Metro CDMX responde al video del hombre con un arma en Centro Médico

Tras difundirse el video del momento de la discusión, el Metro CDMX emitió una breve tarjeta informativa en donde respondió a la situación y confirmó la captura, así como el traslado al Ministerio Público del presunto agresor.

Esta mañana fue asegurado un hombre que portaba un arma de fuego, tras protagonizar una riña al exterior de la estación Centro Médico de la Línea 9. Al ingresar a las instalaciones, fue detenido y presentado ante la Agencia del Ministerio Público por personal de la @SSC_CDMX.… — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 30, 2025

“Esta mañana fue asegurado un hombre que portaba un arma de fuego, tras protagonizar una riña al exterior de la estación Centro Médico de la Línea 9. Al ingresar a las instalaciones, fue detenido y presentado ante la Agencia del Ministerio Público por personal de la SSC CDMX”, informó el Metro.

De igual forma, confirmaron que la estación se encuentra en funcionamiento y remarcaron que “se mantiene vigilancia permanente en estaciones, trenes y andenes para salvaguardar la integridad de las personas usuarias y prevenir el mal uso de las instalaciones”.