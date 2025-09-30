Armados y con chalecos del Ejército, caen tres extorsionadores en Centro, Tabasco

Tres presuntos integrantes de una célula delictiva de extorsionadores y dedicada al cobro de piso fueron detenidos en el municipio de Centro, Tabasco, durante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales. Lo más alarmante del caso es que los sospechosos portaban chalecos tácticos con la leyenda “Ejército Mexicano”, presuntamente para intimidar a sus víctimas y simular ser autoridades.

La captura, parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, fue informada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien dio a conocer que se logró tras labores de inteligencia que permitieron ubicar a los presuntos criminales.

¿Qué pasó en Centro, Tabasco? Así fue el operativo contra extorsionadores

Resultado de trabajos de investigación, un equipo coordinado por la SSPC, DEFENSA, SEMAR y autoridades tabasqueñas identificó a los tres hombres como parte de una red de extorsión en la entidad.

Fue durante un recorrido de seguridad que los efectivos ubicaron a los sospechosos viajando en un vehículo. Al notar que portaban armas de fuego, les marcaron el alto para realizar una inspección.

Extorsionadores de Tabasco portaban armas, “ponchallantas” y chalecos militares

Durante la revisión, las autoridades confirmaron el nivel de preparación del grupo delictivo. Se les aseguró un arsenal completo para sus actividades ilícitas:



Armamento: Dos armas largas, un arma corta, tres cargadores y 27 cartuchos útiles.

Dos armas largas, un arma corta, tres cargadores y 27 cartuchos útiles. Equipo Táctico: Tres chalecos con la leyenda “Ejército” .

Tres chalecos con la leyenda . Parafernalia Criminal: 23 “ponchallantas” , utilizados para detener vehículos durante persecuciones o para emboscadas.

, utilizados para detener vehículos durante persecuciones o para emboscadas. Droga: 150 dosis de presunta marihuana.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @FGETabasco y @SSPCTabasco detuvieron a tres personas en el municipio Centro de Tabasco, vinculadas con extorsión y cobro de piso.

Se les… pic.twitter.com/V4WSR6HVVs — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 30, 2025

¿Quiénes son los detenidos en Tabasco? “El Chupón”, “El Técnico” y “El Sombra”

Los tres hombres detenidos fueron identificados como:



Valentín de Jesús “N”, alias “El Chupón” , de 22 años.

, de 22 años. Ulises Rodas “N”, alias “El Técnico” .

. Francisco “N”, apodado “El Sombra”.

Tras ser informados de sus derechos, los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, junto con todo el material asegurado, para que se determine su situación jurídica. Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de continuar trabajando para combatir el delito de extorsión en la región.