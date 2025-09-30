Prisionera embarazada en CDMX se fuga tras visita al hospital en Iztapalapa

Una mujer embarazada que estaba encarcelada en el penal de Santa Martha Acatitla, por robo en la Ciudad de México (CDMX) se escapó cuando fue llevada a un hospital, pues se sentía mal.

La ciudadana, de nacionalidad venezolana, fue reaprendida al intentar darse a la fuga. La joven de 19 años se encontraba bajo custodia en un hospital procedente del Centro Femenil de Reinserción Social ubicado en Iztapalapa, al oriente de la CDMX.

¿Qué se sabe del intento de fuga de prisionera en CDMX?

La mujer, quien se encuentra interna en dicho centro penitenciario por el delito de robo con violencia, recibía atención médica en un hospital localizado en la avenida Tláhuac, de la colonia San Lorenzo Tezonco, en la misma alcaldía, debido a que tiene 15 semanas de gestación y fue diagnosticada con pielonefritis.

De acuerdo con la información reportada, los hechos ocurrieron cuando la ciudadana extranjera pidió ir al sanitario, por lo que le quitaron las esposas y fue acompañada al baño por el personal de custodia penitenciaria, mismo que permaneció a la espera en un área contigua.

Sin embargo, al percatarse que tardó más tiempo del necesario, se percataron que había salido del hospital, motivo por el cual se implementó un dispositivo de búsqueda y localización.

Prisionera que escapó fue detenida en la colonia Merced Balbuena

La policía de la CDMX comenzó un despliegue operativo para dar nuevamente con la prisionera, quien fue ubicada cuando se metió a un establecimiento de hospedaje en la colonia Merced Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde fue asegurada junto a otras personas que portaban 215 dosis de aparente droga.

Ante lo ocurrido, se informó al agente del Ministerio Público y la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) integra la carpeta de investigación administrativa interna para tomar la declaración de las custodias penitenciarias que tenían la custodia de la mujer.

Las oficiales ya fueron presentadas en la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos para que rindan su declaración y se colabore con las autoridades ministeriales en las indagatorias.

“Personal de la Dirección General de Asuntos Internos y de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario tomaron conocimiento del intento de evasión de una mujer extranjera, de 19 años de edad, que se encontraba bajo custodia en un hospital procedente del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla”, informó la institución este martes 30 de septiembre de 2025.

