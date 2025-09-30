Para que circules tranquilo durante este martes 30 de septiembre de 2025, en Fuerza Informativa Azteca, te compartimos el precio de gasolina y de otros combustibles en México; ¡Te decimos cuánto más pagarás por llenar tu tanque!

No olvides que el costo de la gasolina puede variar dependiendo del establecimiento al que acudas con tu auto. El precio promedio de hoy martes corresponde al reporte oficial de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Precio de la gasolina promedio nacional al 30 de septiembre de 2025

Precio de la gasolina Regular: $23.47 pesos por litro

Precio de la gasolina Premium: $25.80 pesos por litro

Precio del Diésel: $26.20 pesos por litro.

Gas natural vehicular hoy 30 de septiembre de 2025

Precio del Gas Natural Vehicular Mínimo: $10.99 pesos por litro

Precio del Gas Natural Vehicular Promedio: $12.55 pesos por litro

Precio del Gas Natural Vehicular Máximo: $13.99 pesos por litro.



Precio de la gasolina en CDMX hoy 30 de septiembre de 2025

Precio de la verde (gasolina Regular): $23.47 pesos por litro

Precio de la roja (gasolina Premium): $25.61 pesos por litro

Precio del Diésel: $25.86 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Jalisco hoy 30 de septiembre de 2025

Gasolina Regular: $23.91 pesos por litro

Diésel: $26.21 pesos por litro.

Precio promedio de la gasolina en Nuevo León hoy 30 de septiembre de 2025

Gasolina Regular: $23.58 pesos por litro

Gasolina Premium: $27.13 pesos por litro

Diésel: $25.90 pesos por litro.

Precio de gasolina hoy martes 30 de septiembre de 2025 en México|Pexels

Precio de la gasolina en Estado de México (Edomex) hoy 30 de septiembre de 2025

Precio de la Magna: $23.61 pesos por litro

Precio de la Premium: $25.26 pesos por litro

Precio del Diésel: $25.70 pesos por litro.



La gasolina en CDMX se mantiene como la más barata ($23.47 pesos por litro de Magna), mientras que Nuevo León es el más caro ($27.13 pesos por litro de Premium).

¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy 30 de septiembre de 2025 en México?

Tanque de 45 litros (Regular): $1,080 pesos

Tanque de 45 litros (Premium): $1,150 pesos

Tanque de 65 litros (Regular): $1,561 pesos

Tanque de 65 litros (Premium): $1,661 pesos.

Hoy No Circula martes 30 de septiembre de 2025

¡Atención conductores! Antes de salir revisa el calendario del programa Hoy No Circula para evitar multas. Estos son los autos que NO circulan hoy martes 30 de septiembre de 2025.