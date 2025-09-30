¡Último día para activar el MTU! Todo sobre el monto máximo en transacciones

¡Atención, mexicanos! A partir del 1 de octubre 2025 las operaciones bancarias digitales en México tendrán cambios importantes debido a la implementación del Monto Transaccional del Usuario (MTU), pero ¿qué es y cómo funciona?

Fuerza Informativa te comparte todo lo que necesitas saber sobre el MTU en México.

¿Qué es el MTU y cómo funciona?

El Monto Transaccional del Usuario o MTU, es un límite máximo que los usuarios de banca digital deben establecer para las operaciones digitales como SPEI, CoDi y Dimo.

La medida funciona como un candado de seguridad para proteger a las y los mexicanos de fraudes digitales y movimientos bancarios no autorizados.

Fue implementada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

¿Cuál es el monto máximo para las transacciones digitales?

El monto límite para transferencias bancarias en México será determinado por cada usuario. Algunas instituciones financieras tendrán opciones por día, semana o mes.

Las cuentas exentas de activar el MTU, son las de “Nivel 1”, aquellas que no superen los $6 mil 409 pesos al mes.

¿Qué pasa si excedes el límite de MTU?

En caso de superar el monto límite establecido, el banco tendrá que solicitar un factor de autenticación, el cual puede pedirse por mensajería instantánea, correo electrónico o llamada telefónica.

Paso a paso para activar el MTU en tu app de banco

¡Toma nota! Para activar el MTU, lo primero que debes hacer es ingresar a tu aplicación de banco y seguir estos pasos:



Ingresa tu nombre de usuario y contraseña. También puedes utilizar el método de acceso biométrico, huella digital o reconocimiento fácil.

Dirígete a “Configuración”.

Selecciona “Límites de operaciones”.

Elige el monto máximo

Confirma con tu clave, token o código de verificación, y ¡listo!

La aplicación del banco te notificará que el cambio ha sido exitoso y que los nuevo límites serán aplicados en tus próximas operaciones.

🔐 Configurar tu (Monto Transaccional del Usuario o Límite de Operaciones) te da:

✅ Control sobre tus operaciones digitales.

✅ Protección contra fraudes y movimientos no autorizados.

✅ Flexibilidad para modificarlo cuando lo necesites.

👉 Mantén tu #seguridadfinanciera pic.twitter.com/Ik8OE90Wfp — CONDUSEF (@CondusefMX) September 26, 2025

Consecuencias de no activar el MTU antes del 1 de octubre 2025

¿Habrá sanciones por no configurarlo? Afortunadamente NO existe una sanción económica o una multa directa por no activar el MTU antes de la fecha límite; sin embargo, sí podrían existir algunas consecuencias.

En caso de no configurar el monto límite antes del 1 de octubre 2025, los bancos en México pondrán un máximo automático que oscile entre los $12 mil 800 pesos.

🔔 Establece el 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗼 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗨𝘀𝘂𝗮𝗿𝗶𝗼 (𝗠𝗧𝗨) o Límite de Operaciones para hacer transferencias.

Lo puedes hacer desde tu app bancaria o en sucursal.



🔒 En tus manos está la decisión.#CONDUSEF #MTU #SeguridadFinanciera #ProtegeTuDinero pic.twitter.com/Ch4BPKYwJB — CONDUSEF (@CondusefMX) September 27, 2025

¿Cuándo será obligatorio activar el MTU en México? Fechas clave

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estableció las fechas clave para que las y los usuarios activen el Monto Transaccional del Usuario en sus aplicaciones bancarias.



Antes del 30 de septiembre de 2025 : Los usuarios deben configurar el MTU de forma voluntaria.

: Los usuarios deben de forma voluntaria. A partir del 1 de octubre 2025 : Los bancos en México estarán obligados a habilitar la opción para activarlo en sus aplicaciones.

: Los estarán obligados a habilitar la opción para en sus aplicaciones. Desde el 1 de enero 2026: El uso del MTU será obligatorio para los usuarios. En caso de no hacerlo, el banco pondrá un límite automático.

Recuerda que la medida de seguridad impactará en las operaciones bancarias que se realicen a través de las plataformas digitales de los bancos, por lo que aplicará en las transferencias SPEI, pagos CoDi, cargos automáticos y pagos de servicios.