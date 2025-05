Conmoción en Chiapas por el caso de María: Niña de dos años agredida sexual y físicamente por su tío

La comunidad de Chiapas, se encuentra profundamente consternada por el brutal caso de violencia sexual contra una menor de edad ocurrido en el paraje Arvenza Uno, en el municipio de San Juan Chamula. En este lugar, María, una niña de apenas dos años de edad, fue víctima de una agresión salvaje que casi le cuesta la vida.

El presunto responsable es Fernando “N”, cuñado de su mamá, quien actualmente se encuentra detenido gracias a las acciones de la propia comunidad, pero que ha revelado un caso que ya resuena en todo México por su crueldad.

¿Qué le pasó a la niña María, de Chiapas? Una agresión estremece a México

María, de dos añitos, fue agredida sexualmente y posteriormente le cortaron parte de su carita. El responsable es su propio tío, quien ha destapado la crisis que enfrenta México y la entidad en casos de pederastia.

Primero, la pequeña fue sustraída de su casa y posteriormente abandonada con graves lesiones, provocadas con un machete. La encontraron con heridas en la frente, el cuello y los labios.

Las autoridades informaron que la menor fue trasladada de inmediato a Tuxtla Gutiérrez, donde fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Pediátrico, debido a la gravedad de las heridas. Los médicos, incluso, tuvieron que realizarle una delicada cirugía de reconstrucción facial.

“Está herida, cortada en su frente, de labio, y el cuello, cortada de aquí...”, relató un familiar visiblemente afectado.

La voz de una madre destrozada

María de la Cruz, madre de la menor, rompió en llanto al recordar lo sucedido:

“Estoy triste... también soy hija… gracias a Dios ahorita ya camina un poco mi hija y come”, expresó conmovida.

El caso ha causado indignación nacional. Fue la propia comunidad quien logró detener a Fernando “N”, y lo entregó a las autoridades. El Fiscal General de Chiapas, Jorge Luis Llaven, confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación por los delitos de pederastia agravada y tentativa de feminicidio.

“Vamos a pedir la pena máxima. En el caso de feminicidio en grado de tentativa, podría alcanzar hasta 75 años de cárcel”, advirtió el Fiscal.

Una problemática que persiste en Chiapas

Organizaciones como la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas han alertado sobre la grave situación de violencia contra menores en la entidad. Tan solo en 2024, se han registrado 324 denuncias por pederastia y ocho feminicidios de menores, cifras que reflejan una crisis profunda de protección a la infancia.

“Ojalá que, según me dijo su mamá y su papá, que ya no salga, que se quede para siempre, es que no es justo lo que hizo...”, expresó un familiar al exigir justicia.