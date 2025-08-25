Cae en Colima José Luis Sánchez Valencia, alias ‘Chalamán’, familiar de ‘El Mencho’ y líder del CJNG

José Luis Sánchez Valencia, alias ‘Chalamán', uno de los presuntos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y familiar del líder de la organización Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, fue detenido en Colima durante un operativo en conjunto realizado por la Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Marina y la Defensa.

El ‘Chalamán’ fue detenido por una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

En territorio estadounidense se le acusa de narcotráfico y conspiración para la distribución de sustancias controladas y precursores.

¿Cómo ocurrió la detención del ‘Chalamán’?

Resultado del intercambio de información y de labores de inteligencia, se obtuvo la zona de movilidad del sujeto requerido por autoridades de los Estados Unidos al estar vinculado en la distribución de droga.

Por lo anterior, se implementaron vigilancias fijas y recorridos de seguridad en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, y fue en las inmediaciones de la avenida Benito Juárez donde los agentes de seguridad identificaron a un sujeto que coincidía con las características de los reportes.

El despliegue fue descrito como un operativo discreto pero altamente coordinado, en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y efectivos de la Defensa Nacional, con apoyo de la Fiscalía General de la República.

Durante varias horas se mantuvo el seguimiento a distancia de la persona, hasta confirmar plenamente su identidad como José Luis Sánchez Valencia, alias “Chalamán”.

Al momento de su aseguramiento no se registraron enfrentamientos ni disparos, lo que permitió ejecutar la detención sin poner en riesgo a la población civil que transitaba por la zona. Tras verificar sus datos, se cumplimentó la orden de detención provisional con fines de extradición por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

Una vez asegurado, al detenido se le informaron sus derechos y fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad hacia instalaciones federales, desde donde posteriormente será puesto a disposición de las autoridades competentes para dar curso a su proceso de extradición.